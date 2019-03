Il Collegio 2 | ecco chi sono gli studenti e i professori del reality in onda su Rai 2

Il Collegio : Cora e Marilù espulse con vergogna. Ecco promossi e bocciati agli esami finali : Cora e Marilù Fazzini - Il Collegio 3 Dopo cinque settimane, la terza edizione de Il Collegio è giunta al termine e, proprio per questo, gli studenti del Convitto di Celana, trasportati nel 1968, hanno dovuto svolgere gli esami finali per ottenere l’ambito diploma di licenza media. Non tutti gli adolescenti hanno però raggiunto il traguardo, in primis Cora e Marilù Fazzini, le quali hanno dovuto fermare la loro corsa, a causa di ...

Il Collegio : Cora e Marilù espulse con vergogna. Ecco promossi e bocciati agli esami finali : Cora e Marilù Fazzini - Il Collegio 3 Dopo cinque settimane, la terza edizione de Il Collegio è giunta al termine e, proprio per questo, gli studenti del Convitto di Celana, trasportati nel 1968, hanno dovuto svolgere gli esami finali per ottenere l’ambito diploma di licenza media. Non tutti gli adolescenti hanno però raggiunto il traguardo, in primis Cora e Marilù Fazzini, le quali hanno dovuto fermare la loro corsa, a causa di ...

Il Collegio 4 si farà? Ecco i promossi e i bocciati della terza edizione dei record : Non dovrebbero esserci dubbi sul rinnovo e sulla presenza de Il Collegio 4 nei prossimi palinsesti Rai. Da una parte ci sono gli ascolti record registrati dalla terza edizione che si è conclusa ieri sera con la sua quinta puntata ma dall'altra ci sono le dichiarazioni di Carlo Freccero. Proprio il neo direttore di Rai2, il cui mandato scadrà a novembre, nella conferenza stampa di presentazione del suo iter al comando della rete aveva già ...

Il Collegio : Cora e Marilù espulse con vergogna. Ecco promossi e bocciati agli esami finali : Cora e Marilù Fazzini - Il Collegio 3 Dopo cinque settimane, la terza edizione de Il Collegio è giunta al termine e, proprio per questo, gli studenti del Convitto di Celana, trasportati nel 1968, hanno dovuto svolgere gli esami finali per ottenere l’ambito diploma di licenza media. Non tutti gli adolescenti hanno però raggiunto il traguardo, in primis Cora e Marilù Fazzini, le quali hanno dovuto fermare la loro corsa, a causa di ...

Il Collegio 2019 - il ritorno di Filippo Zamparini : ecco com'è diventato : Un gradito ritorno nella seconda puntata della terza stagione de Il Collegio. Ad offrire la propria testimonianza dell'esperienza di reclusione nell'istituto alla nuova classe di studenti è stato infatti un alumno della prima edizione, Filippo Zamparini, tra i più amati dal pubblico del reality show di Rai 2 commentato da Giancarlo Magalli.L'ormai sedicenne Zamparini è stato accolto dal preside Paolo Bosisio nell'aula magna del San Carlo ...