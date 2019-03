Anya Taylor-Joy | «Mi piace se mi dicono che il mio profumo sa di me»

vanityfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Questo articolo è tratto dal numero 11 di Vanity Fair in edicola fino a martedì 20 marzo 2019Se c’è una cosa per cui va matta-Joy, sono i profumi. Me lo dice non appena iniziamo la chiacchierata londinese: la incontro come testimonial di Flowerbomb Midnight, la nuova fragranza di Viktor&Rolf.Lei, ventiduenne bellissima e volitiva nata negli Stati Uniti ma di origini britannico-argentine, è uno dei talenti più autentici che si stanno facendo largo nel cinema. A gennaio l’abbiamo vista in «Glass», sequel e crossover tra due film fantascientifici, «Unbreakable» e «Split», tutti diretti da M. Night Shyamalan, e in estate arriveranno le sue nuove avventure con gli X-Men del film di Josh Boone New Mutants.Loro sono il duo di stilisti olandesi Viktor Horsting e Rolf Snoeren, artefici di una moda alta, sognante, a tratti inquieta. Oltre che autori di Flowerbomb, ...

