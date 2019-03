Prima dell’alba | torna il viaggio notturno di Salvo Sottile con licenza a luci rosse

davidemaggio

(Di lunedì 18 marzo 2019)dell'albaOre piccole, storie grandi. Quando scende la notte, c’è un’Italia che si risveglia, che lotta, lavora, si diverte, trasgredisce e sogna.a raccontarla in seconda serata su Rai3 con otto nuove puntate didell’alba, programma che in tre stagioni ha già documentato realtà spesso ignorate a chi vive solo di giorno. Da oggi ilriparte: il giornalista siciliano testimonierà con nuovi reportage cosa accade dalla tarda serata alle primedel mattino.Lapuntata del nuovo ciclo si aprirà con uno sguardo agli antichi mestieri artigiani e al lavoro legato alla scienza e alla ricerca. A Murano,incontrerà alcuni mastri vetrai per ripercorrere l’evoluzione di un’arte che oggi rischia di scomparire. Poi, a Lecce, entrerà nei laboratori di un centro d’eccellenza delle ...

salvosottile : RT @albertoinfelise: 'Prima dell'alba'. Su @raitre il racconto della notte di @salvosottile @LaStampa - IzzoEdo : RT @albertoinfelise: 'Prima dell'alba'. Su @raitre il racconto della notte di @salvosottile @LaStampa - LaStampa : RT @albertoinfelise: 'Prima dell'alba'. Su @raitre il racconto della notte di @salvosottile @LaStampa -