Inter | fine della crisi con Icardi | ci sarebbe il patto con il presidente Zhang

Milan-Inter - diretta live : fine primo tempo - nerazzurri in vantaggio grazie a Vecino : Milan-Inter diretta live – Si gioca il posticipo delle 20,30 della 28^ giornata, l’attesissimo derby Milan-Inter. Rossoneri reduci da 5 vittorie consecutive e con un punto di vantaggio sui cugini nerazzurri che cercano il sorpasso in classifica per riprendersi il terzo posto. Le formazioni ufficiali del match. FORMAZIONI UFFICIALI Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; ...

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - Europa League 2019 : un gol di Jovic elimina agli ottavi i nerazzurri - evanescenti dall’inizio alla fine : L’Inter, di fronte al pubblico di San Siro, esce negli ottavi di Europa League 2018-2019. Ad eliminarla è l’Eintracht Francoforte, sospinto da ben quindicimila persone arrivate dalla Germania e dal gol di Jovic che, al quinto minuto, si rivela essere decisivo per le sorti dell’intero incontro. Finisce così, senza particolare gloria, l’avventura nerazzurra nella seconda coppa europea, e questo è quasi un flashback con ...

L’incredibile caos Icardi-Inter : dopo un mese di telenovela non si vede una fine : Mauro Icardi sembra essere un calciatore fuori rosa all’Inter, non si allena col gruppo e non ha contatti coi compagni ormai da un mese: querelle infinita Mauro Icardi ancora ai box, apparentemente per un infortunio, realmente però a causa di dissidi con l’Inter ancora non ben chiariti. Una situazione assurda, paradossale, che va avanti dal 9 di febbraio, data dell’ultima apparizione di Icardi in maglia nerazzurra. Da ...

Inter - Ausilio può lasciare a fine stagione : Le strade di Inter e Ausilio potrebbero separarsi. Secondo il Corriere dello Sport , dopo l'arrivo di Marotta , il direttore sportivo nerazzurro - che non ha ancora rinnovato il contratto - potrebbe finire alla Roma , a caccia del successore di Monchi.

Icardi ora aspetta Zhang. L'Inter è quasi rassegnata : stop fino a fine stagione? : Il momento del dialogo, dunque, non è mai scattato. L'Inter non crede che il dolore sia tale da giustificare un'assenza dal campo. Icardi però non sente ragioni. Va avanti per la sua strada, convinto ...

Calciomercato - crolla la valutazione di Milinkovic-Savic : Inter e Milan alla finestra : Lazio, Milinkovic-Savic sta vivendo un’annata non certo positiva, le Milanesi si stanno già muovendo per sondare il terreno Mister 100 milioni non è più tale. Il prezzo di Milinkovic-Savic si è notevolmente abbassato a causa della sua stagione sottotono, checché ne dica il presidente della Lazio Lotito. La valutazione del centrocampista serbo adesso si aggira attorno ai 60 milioni di euro, anche a causa delle restrizioni del fair ...

Roma - possibile addio di Monchi a fine stagione : il sostituto potrebbe giungere… dall’Inter : Unai Emery non ha fatto mistero di gradire l’eventuale arrivo di Monchi all’Arsenal, per questo il club giallorosso ha cominciato a cautelarsi Il futuro di Ramon Monchi non è poi così scontato che sia ancora alla Roma, sono molti i fattori da considerare che potrebbero allontanare lo spagnolo dalla Capitale. Uno su tutti riguarda lo stretto rapporto tra l’ex Siviglia e Unai Emery, che continua a lanciare messaggi ...

Serie A : l'arbitro Abisso fermato per un mese - niente Inter fino a fine stagione : ROMA - È costato caro all'arbitro Abisso il tanto discusso calcio di rigore concesso alla Fiorentina all'ultimo minuto della sfida di domenica scorsa contro l'Inter. Il fischietto palermitano, che ...

Abisso fermato per almeno un mese e niente più Inter fino a fine stagione : Un errore troppo grosso, troppo evidente, troppo decisivo . Il rigore concesso alla Fiorentina nel finale di partita contro l'Inter per un fallo di mano inesistente di D'Ambrosio costerà all' arbitro ...

Serie A : Abisso fermato per tre turni - niente Inter sino a fine stagione : Una notte molto agitata, l'adrenalina che non scende, il sospetto di averla combinata davvero grossa. Rosario Abisso sapeva che al risveglio le polemiche non si sarebbero placate, anzi. Non si ...