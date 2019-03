Gasperini Roma | il tecnico in pole per la panchina giallorossa

serieanews

(Di lunedì 18 marzo 2019)– Il presidente Antonio Percassi lo vuole a vita all’Atalanta, ma nel futuro di Gian Pierosi prospetta un possibile bivio per. Secondo quanto apprende SerieANews da fonti qualificate ilche sta portando in alto la Dea sogna un’altra chance sulladi una big della serie A dopo l’esperienza fallimentare …L'articolo, ilinper laproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

AlessioSkriniar : RT @GoalItalia: #Roma, a giugno sarà rivoluzione: duello #Gasperini-#Giampaolo per la panchina, #Petrachi il nome nuovo come Ds??https://t.c… - TuttoASRoma : Roma, si cerca l'allenatore: Gasperini, Giampaolo e non solo (RS Il Corriere dello Sport) - Tuttoasroma - enricos100 : RT @GoalItalia: #Roma, a giugno sarà rivoluzione: duello #Gasperini-#Giampaolo per la panchina, #Petrachi il nome nuovo come Ds??https://t.c… -