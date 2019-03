E poi venne il ’69

ilfoglio

(Di lunedì 18 marzo 2019) Le prime celebrazioni ci sono già state il 30 gennaio per la ricorrenza del leggendario “rooftop concert” dei Beatles. E altre, ancora più imponenti, se ne preparano per quest’estate, quando compirà cinquant’anni Woodstock. Ma in realtà, tutto questo 2019 sarà un continuo, ottimo pretesto per ricord

megvngilzean : RT @kurtsteinz: “La prima cosa che Dio fece è l’amore. Poi venne il sangue e la sete del sangue.” - ilfoglio_it : 1969, l’anno che cambiò la musica. Germogliano i semi dei Sixties: nascono hard rock, fusion, progressive. E anche… - Passio_e_Rifles : @agorarai @Slavojiek E poi venne il genio! -