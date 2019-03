Alitalia Senza easyJet e con Delta al 10% il futuro è un' incognita

avvenire

(Di lunedì 18 marzo 2019) Un Airbus di, foto Ansa, . L'americanaè ora l'unica azienda privata in trattativa per. L'altra compagnia coinvolta, la low cost britannica, dopo giorni di indiscrezioni ...

mrcllznn : RT @cpetruccioli: Allora: i soldi per la #Tav (che non sono delle Ferrovie dello Stato) meglio usarli per i treni dei pendolari Intanto i m… - MarioOcchini : RT @BerniniAM: La valorizzazione di #Alitalia é finita senza dubbio nelle mani sbagliate, quelle di #DiMaio. La situazione si sta infatti a… - paolomoderato : RT @cpetruccioli: Allora: i soldi per la #Tav (che non sono delle Ferrovie dello Stato) meglio usarli per i treni dei pendolari Intanto i m… -