Sci - finali Cdm : Shiffrin vince gigante - sua anche la coppa di specialità : Una vittoria, la numero 17 in stagione e 60 in carriera, che le regala la quarta coppa del mondo stagionale: quella generale e poi quelle di slalom, di superG ed oggi pure di gigante, a rimarcare ...

Sci - finali a Soldeu : prima manche slalom - domina Noel. Moellg 7° : Clement Noel, 21 anni. Afp Ultima prova stagionale anche per gli uomini, 25 in gara, a Soldeu, Andorra,. Dopo la prima manche dello slalom in vetta c'è il 21enne francese Clement Noel, che ha dominato ...

Sci alpino oggi (15 marzo) - Finali Soldeu 2019 : orari dei superG e come vederli in tv e streaming. Il programma completo : Dopo le due discese libere di ieri, è tempo di superGiganti per quanto riguardano le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla pista di Soldeu, nel Principato di Andorra, quindi, andrà in scena l’ultimo atto delle prove veloci di questa stagione e di una intensa ed avvincente annata del Circo Bianco. I due superGiganti odierni sono in programma alle ore 10.30 per quanto riguarda la prova femminile, mentre alle ore 12.00 ...

Sci alpino : finali Cdm. Puchner vince discesa donne - Fanchini quarta : Sci alpino: finali: Mirjam Puchner ha vinto la discesa libera di Soldeu, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile.

Sci - Finali CdM : Paris vince discesa Soldeu - coppa specialità a Feuz : Soldeu, Andorra,, 13 mar., LaPresse, - Dominik Paris di nuovo sul gradino più alto del podio. Lo sciatore azzurro ha vinto infatti la discesa libera delle Finali di coppa del Mondo iniziate oggi a Soldeu con il tempo di 1'26"80, davanti al norvegese Kjetil Jansrud, +0.34, e all'austriaco Otmar Striedinger, +0.41,. Allo svizzero Beat Feuz basta il sesto posto per ...

Sci alpino : finali Cdm. paris vince discesa libera di Soldeu : Dominik paris ha vinto la discesa libera di Soldeu (Andorra), valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il 29enne carabiniere

Sci alpino oggi (13 marzo) - Finali Soldeu 2019 : orari delle discese e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Iniziano, con le due discese libere, le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla pista di Soldeu, nel Principato di Andorra, quindi, andrà in scena l’ultimo atto di una intensa ed avvincente stagione del Circo Bianco. come detto, le prime due gare saranno le più veloci: le discese libere. SI inizierà, alle ore 10.30 con gli uomini, mentre alle ore 12.00 toccherà alle donne. Si tratta, quindi, di due gare molto importanti per ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Sofia Goggia punta alla vittoria in discesa : Ultima discesa della stagione per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso sorpasso. Una vittoria, però, che è il grande obiettivo di Sofia Goggia. Da ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2019 : Paris obbligato a vincere in discesa e a sperare nella debacle di Feuz : vincere e poi sperare. Dominik Paris ha questo obiettivo nella discesa di Soldeu, dove si disputano le Finali della Coppa del Mondo 2018-2019. L’altoatesino deve recuperare ottanta punti a Beat Feuz e sa che, per balzare in testa alla classifica di specialità, non dipenderà ovviamente solo da lui. Paris è praticamente obbligato a vincere in quel di Soldeu, dove per la prima volta corrono gli uomini. A quel punto l’altoatesino deve ...

Sci - orari tv finali Coppa del Mondo Soldeu : evento in diretta su Rai Sport - 13-17 marzo : Con le tappe di Spindleruv Mlyn e Kranjska Gora si è chiusa la stagione regolare della Coppa del Mondo di sci alpino. Ora non resta che l’ultimo lungo weekend delle finali a calare il sipario sul 2019 del Circo Bianco. Per la prima volta sede dell’atto conclusivo, le finali 2019 si terranno a Soldeu (Andorra), dall’11 al 17 marzo. Nel comprensorio sciistico più importante di tutti i Pirenei non ci sarà comunque nulla da definire in ambito di ...

Sci alpino - Calendario Finali Coppa del Mondo Soldeu 2019 : programma - orari e tv : E, infine, dopo una lunghissima stagione, siamo giunti all’atto finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Uomini e donne, infatti, sono pronti per le Finali di Soldeu, nel Principato di Andorra, che andranno a calare il sipario sull’annata del Circo Bianco. Come consuetudine questo evento metterà in scena tutte le gare del Calendario, in una cinque-giorni davvero intensa che prenderà il via con le prove più veloci e, passando ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : gli italiani qualificati alle Finali. Dominik Paris per il trionfo in superG - ci sono Goggia e Brignone : Le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino si disputeranno a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo, la massima competizione itinerante giunge a conclusione e nella lunga settimana sui Pirenei verranno ufficialmente assegnate le varie Sfere di Cristallo. Ricordiamo che a ogni gara possono partecipare: i primi 25 della classifica di specialità, gli atleti che hanno superato i 500 punti in classifica generale e i Campioni del Mondo ...