Morto Mario Marenco | indimenticabile Riccardino di Indietro Tutta | una vita con Arbore

Mario Marenco Morto - uno cento mille personaggi e voci : nella banda Arbore e Boncompagni di diritto : Uno, cento , mille Mario Marenco . Chi l’ha conosciuto non ricorda nemmeno più in realtà che voce avesse. Il cabarettista, l’umorista, l’attore, l’architetto Marenco Mario da Foggia, morto a Roma ad 85 anni, è stato uno dei più grandi performer comici nonsense della tv e radio italiana. banda Arbore e Boncompagni di diritto , compagno di merende, pranzi e cene con Giorgio Bracardi e le sue pernacchie, mezza incollatura più surreale e fintamente ...

