Posta sui social le sua foto in divisa | ma non è un poliziotto | a casa aveva anche

Continua la raccolta firme per la proPosta Rodotà sui beni comuni : L'esigenza di un contesto giuridico dei beni che fosse più al passo con i tempi nasce da un gruppo di studiosi, che quattro anni prima presso il ministero dell'Economia e delle finanze lavorava per ...

La proPosta dell'ex arbitro De Marco : 'Var anche sui corner' : Genova - Così non Var. Ad aumentare l'amarezza rossoblù, dopo l'immeritato ko di Parma, non c'è solo il 'mal di gol'. Ma anche il modo in cui è maturato lo 0-1, con il gol di Kucka arrivato da un ...

Emma Marrone - ancora polemiche sui social per un video Postato dalla cantante : Emma Marrone, voce inconfondibile del panorama musicale italiano, è di nuovo finita nel mirino dei fan che la seguono su Instagram. Sembra che i follower non abbiano perdonato la pubblicazione di un post contenente un video che riprende la cantante salentina insieme all’amico Antonio Spadaccino, anche lui diventato noto per la partecipazione alla quarta serie di Amici (nel 2004) che lo vide vincitore del talent di Maria De Filippi. Nel video ...

Masterchef Italia 8 si sPosta sui Navigli tra menù e piatti francesi da riprodurre : anticipazioni 7 marzo : Una doppia eliminazione nella scorsa puntata e una finale che si avvicina a grandi passi, Masterchef Italia 8 riparte da questi due punti fermi e nella puntata di oggi, 7 marzo, promette scintille. Dopo l'uscita di scena di Anna e Giovanni la scorsa settimana, sono ancora 11 i concorrenti che si sfideranno ai fornelli del cooking show di Sky in vista della finalissima del 4 aprile prossimo. Il percorso è ancora lungo e per Federico, Gilberto, ...

“Mia moglie mi tradisce” - uccide lei e i figli. Poi si suicida nel luogo della proPosta di matrimonio : Paul Newman ha colpito la moglie con un martello, poi ha accoltellato la figlia di 11 anni e il figlio di 6. Era convinto che la donna lo tradisse. Quindi ha preso il treno per l'isola di Anglesey, in Galles, e si lanciato da una scogliera di oltre 70 metri. La stessa dove 17 anni prima aveva chiesto a Geraldine di sposarlo.Continua a leggere

Il botta e risPosta sui social tra Berlusconi e Toninelli : "La vicenda della Tav è una comica assoluta che ci illustra molto malamente anche agli occhi degli altri Paesi europei, e che arriva a livelli di insensatezza che pensavo fossero irraggiungibili". Lo ha detto Silvio Berlusconi. "Toninelli che dice 'si' si', bene, adesso possiamo anche dare il via, tanto poi tra sei mesi stoppiamo i lavori' è una cosa che quasi non si può credere di poter sentire da uno che poi siede sulla poltrona del ministro ...

C'è Posta per Te - Gemma cerca il padre che l'ha abbandonata : parole di sostegno per lei sui social : Ieri, durante la messa in onda della settima puntata di C'è Posta per Te è andato in scena un caso del tutto insolito. Gemma ha mandato un invito al padre per rivederlo dopo molti anni, ma l'uomo ha scelto di non intervenire in puntata per un chiarimento con la figlia. Da ormai qualche anno a questa parte i protagonisti delle storie non avevano mai declinato l'invito. Ieri, Gemma negli studi Mediaset ha spiegato che a soli 9 mesi lei e la ...

Sicilia : Lo Curto (Udc) - 'dopo sconfitta M5S sPosta l'attenzione sui costi dell'Ars' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "I deputati pentastellati dell’Ars non hanno ancora sedimentato la recente sconfitta registrata nelle Regioni di Abruzzo e Sardegna e pensano di non far parlare della loro debacle spostando il tiro sui costi del parlamento regionale e su una serie di argomenti che defi

C'è Posta per te - Eleonora chiude la busta al papà : scoppia la polemica sui social : Ieri è andata in scena la sesta puntata di C'è Posta per te. Nel corso della trasmissione sono stati tanti i momenti dedicati alle sorprese, ma anche quelli alle storie più dure. Eleonora dopo aver chiuso la busta al padre è stata criticata dalla maggior parte dei telespettatori con l’accusa di essere una persona attaccata solamente ai soldi. La ragazza è stata chiamata nel programma di Maria De Filippi da suo padre dopo che da circa due anni ...

Secondo l’Antitrust l’imPosta introdotta dal governo sui “money transfer” è discriminatoria verso gli stranieri residenti in Italia : L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, nota anche come Antitrust) ha chiesto al governo di modificare la parte del decreto legge in materia fiscale del 23 ottobre 2018 che riguarda i cosiddetti “money transfer”, cioè le agenzie che si

C'è Posta per te - Emanuele e Cristal dopo la puntata : lei conferma l'addio sui social : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con C'è posta per te e ieri sera sono state raccontate delle nuove storie nel corso della quinta puntata del people show, tornato in onda dopo la sosta per la settimana del Festival di Sanremo. Tra le storie raccontate da Maria De Filippi vi era anche quella di Emanuele e Cristal, una coppia di fidanzati siciliani. Lui, dopo essere scappato per ben due volte dall'altare, ha chiesto alla fidanzata una terza ...

Pastori sardi - sospesa protesta. Si valuta proPosta sui 72 centesimi | : L'incontro in Prefettura a Cagliari è durato oltre otto ore. Gli allevatori fermeranno la mobilitazione per 3 giorni e faranno vagliare la proposta al mondo delle campagne. Il 21 a Roma è previso un ...

Sui balletti rubati di Fortnite arriva la risPosta di Epic Games - : Una delle caratteristiche speciali di Fortnite è sicuramente quella dei balletti , che nel tempo hanno coinvolto non solo gli utenti ma anche i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Come dimenticare Griezmann che ai Mondiali ha esultato riproducendo la L Dance del Battle Royale firmato Epic Games. Da qualche mese, però, questi balletti sono ...

Roma - Posta sui social il video dei ladri che le svaligiano casa e ne fa arrestare uno : Sempre più spesso i filmati delle telecamere di sicurezza diventano un valido alleato delle forze dell’ordine nello svolgimento delle indagini. Ne abbiamo avuto un esempio a Roma nei giorni scorsi, quando una coppia di giovani ladri ha deciso di compiere un furto in una villetta sull’Anagnina, trascurando la presenza degli apparecchi, installati per difendere l’abitazione: il 7 febbraio i due sono entrati in azione a Grottaferrata, senza ...