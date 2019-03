Parigi | scontri tra polizia e gilet gialli | 11 feriti in un incendio

Parigi - gilet gialli di nuovo in piazza : scontri con la polizia - palazzi incendiati e negozi saccheggiati : Situazione complicata per l’ordine pubblico a Parigi per il 18esimo sabato di protesta organizzato dai “gilet gialli” contro le politiche del governo in Francia: alcuni manifestanti, che hanno preso parte alla manifestazione, hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elyse’es. La polizia ha risposto con lanci di gas lacrimogeni, idranti e con p...