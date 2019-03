E il Diavolo fa l' esorcista

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) Sembra tutto apparecchiato per celebrare il volo del Milan prendendo la rincorsa dal trampolino di lancio del derby. Sembra, appunto. La squadra, resa più sicura e vitale dai cinque squilli di tromba consecutivi, ha vissuto una settimana di prezioso e tradizionale lavoro. Nessuno stress, nessun impegno supplementare, le serate sono trascorse dinanzi al video ad ammirare la remontada della Juve e a prendere nota degli stenti dell'Inter studiandone ogni particolare. Il gruppo calciatori è al completo: fuori dalla lista è rimasto soltanto Bonaventura che si è ripresentato a Milanello proprio in questi giorni scortato da un sorriso liberatorio, il peggio per lui è passato. Le ricognizioni di macchine e osservatori dello staff hanno riferito soddisfatti sullo stato di forma, fisico e nervoso, del team guidato da Gattuso, agitato quanto basta per capire che non si fida e teme, da un momento ...

