Torino | investe una donna e il figlio poi fugge | caccia al pirata

Perché Fiat (ormai americana) investe a Detroit e non a Torino : Milano. “Grazie Fiat Chrysler. Stanno tutti tornando negli Stati Uniti”, esulta Donald Trump in volo verso Hanoi, inneggiando alla decisione del gruppo sempre più americano che italiano. Che gran colpo per Trump, la scelta di Fca di puntare 5,4 miliardi di dollari per rimettere a nuova tre fabbriche