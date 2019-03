Roma | Lanzalone si dimette dal cda di Acea

Stadio della Roma - al via il processo a Luca Lanzalone : Campidoglio parte civile : Con la costituzione del Campidoglio come parte civile si è aperto oggi il processo contro l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone , accusato di corruzione e traffico di influenze nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma . A processo anche l’ex commissario straordinario dell’Ipa, l’ente di previdenza dei dipendenti capitolini, Fabio Serini, mentre il terzo imputato, socio di Lanzalone , Luciano Costantini, ha scelto il rito abbreviato e ...

Roma - dal controllore in comune al ruolo di Lanzalone : i tasselli che uniscono le inchieste sui conti Ama e sull’affare dello stadio e i progetti di Acea sui rifiuti : Lanzalone e Parnasi. Luca Lanzalone dominus dell’affare dello stadio della Roma . E consigliere d’amministrazione di Acea , mai revocato. Gli uomini consigliati da Lanzalone , tutti provenienti dalla Livorno di Filippo Nogarin, che – secondo l’assessore capitolino dimissionari – “comandano in Campidoglio”. Il revisore dei conti della società capitolina dei rifiuti Ama che, ribaltando un precedente parere, consente al Campidoglio per ...

L'ex assessore ai rifiuti contro Virginia Raggi : "Roma governata dagli amici di Lanzalone" : L'ex assessore all'Ambiente è furiosa. Parla al Corriere della Sera della sua esperienza in Campidoglio - si è dimessa in disaccordo con il Comune sulla bocciatura del bilancio di Ama - e ne ha per tutti. A cominciare da Virginia Raggi, la sindaca M5S che non governa Roma, perché "hanno prevalso gli amici di Lanzalone: Giampaoletti e Lemmetti governano la città". Il primo, Franco Giampaoletti, è il city ...