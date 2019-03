'Chi ha fiducia nel governo è co...'. Berlusconi - fiume in piena contro i grillini : 'I Cinque Stelle sono gente senza arte né parte - dice alla platea - parlamentari che non hanno mai lavorato e non sono riusciti a fare nulla di buono nella vita, gente che ha trovato nella politica ...

USA - Fiducia Consumatori dell'Università del MiChigan sale a 97 - 8 punti : E' attesa in aumento la Fiducia dei Consumatori USA nel mese di marzo. Secondo i dati preliminari elaborati dall'Università del Michigan, l' indice del sentiment dovrebbe attestarsi a 97,8 punti dai ...

M5S - ecco Chi è il nuovo uomo di fiducia di Luigi Di Maio : La concorrenza con Matteo Salvini si fa sempre più serrata e Luigi Di Maio corre al riparo. Il tallone d'achille è sempre quello della comunicazione e il capo politico del M5S, seppur felicissimo del suo staff, si sta affidando anche a un altro esperto di comunicazione che ruota da anni nel mondo dei Cinquestelle.Stiamo parlando di Augusto Rubei, giornalista professionista di 33 anni che attualmente lavora come portavoce del ministro della ...

Stellar Lumens - giornata Chiave per ritrovare la fiducia : ... 0.3900 0.4550 Ribassista 0.18, raggiunto il 23 Novembre, 0.15, raggiunto il 25 Novembre, 0.114, raggiunto il 6 dicembre, 0.09, raggiunto il 28 Gennaio, 0.06 Per restare sempre aggiornato sul mondo ...

Tav - oggi il vertice tra Conte e i due vice E Di Maio Chiede una tregua a Salvini Il Pd vuole la sfiducia per Toninelli : La strategia del premier, i tempi per l’opera incombono e le Europee si avvicinano. I leghisti però avvertono: arriverà il redde rationem

Fiducia dei consumatori - Istat “sonda” solo Chi ha il telefono fisso e Nielsen gli utenti web : perché i dati sono diversi : I consumatori italiani stanno perdendo o acquistando Fiducia nell’andamento dell’economia? Il confronto tra la fotografia scattata dal recente rapporto Nielsen e le rilevazioni dell’Istat è spiazzante. Secondo il primo, nel quarto trimestre del 2018 l’indicatore è lievemente aumentato. Mentre l’istituto di statistica ha dato conto di una discesa graduale, anche se non costante, che ha portato l’indicatore dai ...

Tav : Paita - Chi la vuole fare voti si a sfiducia Toninelli - : 'L'italia e l'economia italiana possono permettersi oltre un ministro così incompetente come Toninelli: la mozione di sfiducia nei suoi confronti è una necessità'. Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo Pd in ...

Rifiuti - Raggi : “Piena fiducia in Giampaoletti. Chiarezza nei conti è base per costruire solide fondamenta” : “Piena fiducia a Giampaoletti. Mi permetto di far notare una cosa: sono contenta che la magistratura faccia Chiarezza su questi debiti che risalgono a circa 10 anni fa. Stiamo facendo un’azione di pulizia nei vari bilanci e Ama non si sottratte a questa operazione, perchè la Chiarezza nei conti è la base per costruire solide fondamenta. Mi sarei aspettata pieno sostegno da parte di tutti: ricordo, come nel caso del rocchetto di ...

USA - bene la fiducia consumatori Università del MiChigan : E' attesa in aumento la fiducia dei consumatori USA nel mese di febbraio. Secondo i dati preliminari elaborati dall'Università del Michigan, l'indice del sentiment dovrebbe attestarsi a 95,5 punti dai ...

MonChi : 'Herrara fortissimo - ma per ora non c'è niente in ballo. Niente mercato a gennaio? Fiducia nel gruppo' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha parlato a Sky Sport nel prepartita della gara di Champions League contro il Porto. GARA IMPORTANTE - 'Oggi è una gara importante e i ragazzi lo sanno, si stanno scaldando bene e spero che poi in campo lo dimostrino.

Roma - MonChi-DiFra un asse di fiducia : Il patto tra Monchi e Di Francesco è visibile in campo. In partita, ad essere più precisi. Ultimamente le scelte dell'allenatore sono state inequivocabili: spazio agli investimenti del ds, ai ...

Cagliari - fiducia a Maran : panChina mai in discussione : Un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato e una classifica che adesso vede il Cagliari precipitare pericolosamente nelle zone calde della lotta salvezza. Formazione rossoblù che dopo la ...

Tav - Salvini a Chiomonte : Andiamo avanti. Parigi : fiducia nell'Italia : il vicepremier in visita al cantiere 01 febbraio 2019 Tav, Salvini: Torino-Lione utile per economia e ambiente. Va completata In mezzo, per così dire, c'è il vicepremier M5S, Luigi Di Maio, che da ...

Roma - nessun ultimatum a Di Francesco : MonChi gli dà fiducia : Monchi dà fiducia a Eusebio Di Francesco . Nonostante la rovinosa sconfitta della Roma per 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina, il direttore sportivo giallorosso, che ha pieni poteri sulla ...