6 Nazioni | terzo tempo con i Boomdabash

Sei Nazioni femminile 2019 : Irlanda-Francia 17-47. Le transalpine scavalcano l’Italia - ma in ottica terzo posto… : Finisce 17-47 Irlanda-Francia, gara valida per la quarta giornata del Sei Nazioni femminile: le transalpine vincono con bonus scavalcando le azzurre in classifica ma impediscono alle padrone di casa di conquistare punti e quindi l’Italia resta a +5 sulle irlandesi, con cui si giocherà il terzo posto (a distanza) negli ultimi ottanta minuti. La Francia nel primo tempo passa al 4′ con la meta trasformata di Thomas, ma al 10′ ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : l’Italia va in Inghilterra pensando al terzo posto nel torneo : Lo dice anche il ranking mondiale: quella che attende domani alle ore 13.05 italiane la nostra Nazionale femminile di Rugby ad Exeter è una mission impossible. L’Inghilterra, che finora ha vinto con bonus offensivo tutte le gare sin qui disputate nel torneo, attende l’Italia, che al momento è seconda in classifica, ma verosimilmente deve pensare a difendere il terzo posto finale nel torneo. Per farlo le azzurre domani dovranno ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : successo e divertimento al Foro Italico per il terzo tempo con Roy Paci : Rugby: terzo tempo Village, tanto divertimento al Foro Italico con Roy Paci Nuovo successo di pubblico per il terzo tempo Peroni Village, nel suo undicesimo anno di attività. Gli appassionati di Rugby, al termine della sfida casalinga della Nazionale italiana contro l’Irlanda, hanno infatti potuto assistere ad una festosa performance di Roy Paci e della band Aretuska al Foro Italico di Roma. Il cantante siciliano, prima di salire sul ...

Sei Nazioni femminile 2019 : Italia-Irlanda 29-27. Grande vittoria delle azzurre a Parma - il terzo posto finale è più vicino : Storico successo dell’Italia contro l’Irlanda nel Sei Nazioni femminile di rugby: dopo 12 sconfitte consecutive nel torneo contro le Verdi, le azzurre vincono per 29-27 al termine di una sfida tiratissima e inanellano il settimo risultato utile consecutivo. Italia al comando della classifica per una notte, ma, cosa più importante, ad un passo dal terzo posto finale. Questa sera infatti le nostre atlete conquistano anche il punto di ...

LIVE Italia-Irlanda rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : sfida decisiva per il terzo posto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Irlanda, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: dopo la vittoria nel match d’esordio in Scozia per 7-28 (incamerato anche il punto di bonus offensivo) le azzurre di Andrea Di Giandomenico hanno pareggiato a Lecce con il Galles per 3-3, ed ora si apprestano a giocare a Parma contro le irlandesi. Manuela Furlan e compagne partiranno favorite sulla carta. Nel ranking ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : l’Italia si gioca il podio contro l’Irlanda. Scontro diretto decisivo per il terzo posto : Un pareggio che lascia sicuramente l’amaro in bocca. La Nazionale italiana di Rugby femminile ha raggiunto nell’ultimo periodo livelli davvero impensabili: imbattuta nelle ultime quattro partite del Sei Nazioni (tra quello del 2018 e quello del 2019), la squadra guidata da Andrea Di Giandomenico partiva nettamente favorita con il Galles due settimane fa, a caccia di una vittoria in quel di Lecce che sarebbe valsa il primo posto in ...

Sei Nazioni femminile 2019 - l’Italia si gioca con l’Irlanda il sogno di salire sul podio. Il terzo posto è ancora possibile : Tutto in una notte: sabato 23 febbraio (calcio d’inizio alle ore 19.00) l’Italia del rugby femminile affronterà l’Irlanda al Lanfranchi di Parma in un incontro valido per la terza giornata del Sei Nazioni. Non solo l’esito ci dirà molto (anzi è in pratica uno spareggio) in ottica terzo posto nel torneo, ma è molto importante anche per il ranking mondiale, ancor di più dal momento che si gioca in casa. Sono ancora tre le ...

6 Nazioni - grande festa al Terzo Tempo Peroni Village con Nesli : In questo spazio i tifosi di Italia e Galles, al di là di ogni risultato, hanno potuto passare una bellissima giornata di festa e di sport'. Nell'atmosfera unica del Terzo Tempo Peroni Village si è ...

Sei Nazioni rugby - Nesli al Terzo Tempo Village : Grande apertura per il Terzo Tempo Peroni Village 2019. Sabato 9 febbraio sarà Nesli ad esibirsi nel dopo partita al Parco del Foro Italico di Roma, al termine della prima partita casalinga della ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : Nesli si esibirà al Terzo Tempo Peroni Village 2019 : Sarà Nesli il protagonista del Terzo Tempo Peroni Village 2019 del Guinness Sei Nazioni di sabato 9 febbraio Grande apertura per il Terzo Tempo Peroni Village 2019. Sabato 9 febbraio sarà Nesli ad esibirsi nel dopo partita al Parco del Foro Italico di Roma, al termine della prima partita casalinga della nostra Nazionale di Rugby contro il Galles, in programma alle ore 17:45. Gli appassionati di Rugby potranno assistere ad ...