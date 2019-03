Xbox Live arriva su iOS e Android

Microsoft offre un nuovo strumento agli sviluppatori : Xbox Live arriverà nei videogiochi iOS e Android : Sono sempre più numerosi gli utenti Android e iOS che decidono di sfruttare le potenzialità dei loro dispositivi per gustare uno dei numerosi videogiochi disponibili negli store ufficiali. Il Livello tecnico di questi videogame, spesso, è molto alto, basti guardare PUBG Mobile, Fortnite e i prodotti proposti da Rockstar Games. Anche Microsoft, che si è […] L'articolo Microsoft offre un nuovo strumento agli sviluppatori: Xbox Live arriverà ...

Dead or Alive 6 è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e PC : KOEI TECMO Europe e Team NINJA annunciano che Dead or Alive 6 è ora disponibile. I giocatori sono nuovamente invitati ad immergersi nel mondo di DOATEC per competere contro alcuni dei combattenti più brutali e belli mai creati. "Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro e dello sforzo di Team NINJA per la creazione di questo gioco", ha affermato Yohei Shimbori, Producer e Director di Dead or Alive 6. "Come fan dei fighting game, spero ...

DEAD OR ALIVE 6 DELUXE DEMO : Modalità - Roster e Download Xbox One e PS4 : Come anticipato giorni fa, Tecmo ha reso finalmente disponibile la DELUXE DEMO di DEAD or ALIVE 6 su Xbox One e PS4, riservata a tutti gli abbonati al servizio Xbox Live o Playstation Plus, giocabile fino al 24 Febbraio. DEAD or ALIVE 6 DELUXE DEMO: Modalità e Roster La DELUXE DEMO vi permetterà di giocare per 2 giorni le seguenti modalità: Storia Allenamento Tutorial Sfide Combo Allenamento libero Allenamento per ...

Ricchi contenuti per la demo di Dead or Alive 6 - come scaricarla gratis su PS4 e Xbox One : Appassionati di picchiaduro, unitevi e tenetevi pronti a combattere! La demo di Dead or Alive 6 è infatti finalmente disponibile per il download gratuito su PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di una versione di prova dell'attesissimo nuovo capitolo della celebre saga beat 'em up giapponese. Versione di prova che gli stessi sviluppatori di Team Ninja e il publisher Koei Tecmo definisco una "demo deluxe". Questo perché presenta in effetti ...

Dead or Alive 6 : Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 in italiano : Come sempre vogliamo condividere con voi gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 di Dead or Alive 6 in Anteprima tradotti da noi in italiano, buona lettura! Dead or Alive 6: Trofei e Obiettivi Di seguito la lista completa di Trofei e Obiettivi di Dead or Alive 6: Sblocca tutti i Trofei / gli Obiettivi Affronta il primo combattimento (escluso l’allenamento e il giocatore contro giocatore) Cambia il tuo lottatore ...

Anche se giocherete Anthem in single player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold : L'uscita di Anthem si avvicina sempre di più e la rete è completamente invasa da notizie sull'atteso gioco targato BioWare.Tra le più recenti, vi riportiamo quella comparsa su ResetEra, dove si conferma che per giocare ad Anthem in single player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold.La conferma di questa decisione, arriva direttamente dal community manager che ha dichiarato che "non ci saranno parti del gioco ...

Dead or Alive 6 garantirà i 1080p su PS4 Pro e 4K su Xbox One X : Recentemente Team Ninja ha annunciato le specifiche delle versioni Xbox One X e PS4 Pro di Dead or Alive 6. Su PS4 Pro avremo risoluzioni in 1080p mentre Xbox One X potrà raggiungere il 4K.Come riporta Gamingbolt, ecco quanto dichiarato dallo studio:"PlayStation 4 Pro garantirà risoluzioni di 1080p e nel complesso la qualità grafica sarà superiore alla PS4 base. Dall'altra parte Xbox One X raggiungerà i 4K, godrete di un'ottima grafica ma non ...

Xbox Live : i suoi servizi potranno presto diventare multipiattaforma : Dopo gli sforzi di Microsoft per il Cross-Play di Minecraft su differenti piattaforme, arriva una nuova informazione che lega Xbox Live e il GDC 2019. Cross-Play Uno dei punti di forza della nuova gestione “aperta” di Microsoft era quello di fornire ai giocatori gli strumenti per abbattere il divario fra le differenti piattaforme. Se all’inizio l’idea poteva risultare complessa da realizzare, visto anche il rifiuto di Sony verso questa ...

Xbox Live vuole approdare anche su Nintendo : Microsoft è pronta a giocarsi tutto con Xbox Live: la casa di Redmond ha annunciato nel corso della Game Developers Conference di aver intenzione di portare la sua piattaforma dedicata alle competizioni online anche al di fuori dei confini di Xbox per arrivare a includere piattaforme collaterali come pc Windows e smartphone Android e iOS, ma anche console rivali come Nintendo Switch. L’idea di Microsoft è quella di mettere a disposizione ...

Il supporto a Xbox Live su dispostivi Android - iOS ma anche su Switch : Che Microsoft stia puntando a diffondere Xbox Live su quasi ogni tipologia di dispositivo è un fatto ormai risaputo ma quanto verrà presentato alla GDC 2019 non può che attirare l'attenzione.Come riportato da Windows Central, la compagnia dovrebbe presentare una nuova piattaforma di sviluppo cross-platform che si pone l'obiettivo di portare il supporto a Xbox Live per giochi su Android, iOS e Nintendo Switch e non solo su PC e console Xbox. ...

Xbox Live in arrivo su Nintendo Switch e altre piattaforme? I piani di Microsoft : È un 2019 ricco di aspettative quello che è appena cominciato per Xbox: la divisione gaming del colosso statunitense Microsoft è infatti chiamato a una vera e propria prova muscolare nel corso dei prossimi dodici mesi, al fine di ridurre il gap che separa Xbox One da PS4 e rendere l’ormai prossimo salto generazionale meno traumatico possibile sotto il profilo delle vendite. Le prospettive per Xbox sono decisamente interessanti già a partire ...

Xbox Live down? Alcuni utenti continuano a non poter accedere ai propri account : Da qualche giorno sempre più utenti Xbox One hanno riportato problemi relativi all'incapacità di accedere ai loro account o di utilizzare contenuti precedentemente acquistati. Nella giornata di ieri il problema sembrava essere stato risolto grazie alla prontezza di Microsoft, tuttavia pare che non sia così. Come viene riportato da Dexerto, il servizio del supporto clienti di Xbox è stato nuovamente invaso da centinaia di segnalazioni, i problemi ...

Fifa 19 Server Status : segnalazione problemi tecnici EA Sports : problemi su Xbox Live : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai Server EA di Fifa 19 Ultimate Team che dovessero essere segnalati, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Status Server EA Sports problemi su Xbox Live, come segnalato dall’account ufficiale Microsoft If you’re running into errors attempting to sign in […] L'articolo Fifa 19 Server Status: segnalazione problemi tecnici EA ...