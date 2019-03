Ricerca | oltre 600 studenti alla Federico II per l' Unistem Day

ildenaro

(Di giovedì 14 marzo 2019) ...della giornata napoletana saranno gli600 giovani alunni delle scuole superiori campane che saliranno sul palco per parlare dei diritti umani e del loro modo di guardarescienza attraverso ...

Ferraresi_V : ???? Buone notizie per le #Universita’ di #Modena e #Ferrara: in arrivo dal #Governo fondi per oltre 3 milioni di eur… - m_montevecchi : Con l’assunzione di oltre 1500 nuovi ricercatori valorizziamo il mondo accademico e sviluppiamo progetti più ambizi… - Confindustria : TAV: l'analisi costi-benefici non è sufficiente. Uno strumento che ha dei limiti e che in altri paesi è spesso affi… -