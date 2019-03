Letizia di Spagna conquista Londra | Kate Middleton e Meghan Markle spariscono

L'ex marito di reina Letizia di Spagna si risposa e comincia una nuova vita : La sua ex moglie, la reina Letizia, regna serena al fianco di Re Felipe sesto e il prossimo 19 giugno festeggerà i cinque anni dall'ascensione al trono. Ma per Alonso Guerrero, primo marito della giornalista diventata sovrana, il 2019 porta altri motivi per festeggiare. Come annunciato in escusiva da Hola, infatti, il professore e scrittore che impalmò Letizia Ortizia Rocasolano nel 1998 per poi divorziare subito, è pronto a nuove nozze. ...

Letizia di Spagna osa con la pelle. E i look che fanno impallidire Meghan Markle : Letizia di Spagna, 46 anni, con il marito Felipe VI, ha accolto a Madrid il Presidente peruviano Martín Vizcarra e consorte. La Regina di Spagna ha sfoggiato tre look sorprendenti e molto diversi tra loro, ma con un elemento in comune: la raffinatezza insuperabile. Ancora una volta l’ex giornalista dà una lezione di stille alle teste coronate europee. In primo luogo a Meghan Markle che anche in fatto di stile ha mostrato il suo carattere ...

Letizia di Spagna incanta in bianco. E supera in stile Kate Middleton e Meghan Markle : Letizia di Spagna è in Marocco in viaggio di Stato col marito Felipe. Presto anche Meghan Markle e Harry visiteranno il Paese africano. I primi due look sfoggiati dalla Regina spagnola sono all’insegna del bianco, un colore che è di tendenza in questo periodo tra le teste coronate. La prima è stata Kate Middleton che ai BAFTA domenica 10 febbraio ha indossato un look total white di Alexander McQueen. Poi è toccato a Meghan il 12 febbraio ...

Meghan Markle copia Letizia di Spagna e incanta. Ma Harry è preoccupato : Meghan Markle e Harry di nuovo insieme mano nella mano agli Endeavour Fund Awards a Londra, dopo le voci di divorzio. I Duchi de Sussex sono incantevoli mentre sfilano sul red carpet per partecipare all’evento che celebra i militari veterani. Meghan è apparsa sorridente, sebbene forse un po’ stanca. Amici e persone vicine a lei negli ultimi tempi si sono preoccupate per le sue condizioni di salute psico-fisica a causa dello stress ...

Letizia di Spagna osa con stivali e maglia trasparente : fa impallidire Meghan Markle : Letizia di Spagna ha partecipato all’VIII Forum contro il Cancro a Madrid. La Regina, famosa per il suo stile chic e moderno, questa volta ha commesso più di un passo falso. Il suo look è splendido e lei bellissima ma l’outfit grintoso non può essere definito regale e per più di un motivo. La sua scelta questa volta fa impallidire perfino Meghan Markle. Letizia indossa una maglia nera molto attillata, firmata Hugo Boss, il suo ...