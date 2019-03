Intense nevicate sull'Appennino | spettacolo bianco in Calabria | nevichera' fino al

inmeteo

(Di giovedì 14 marzo 2019) Solo 24 ore di tregua per il sud dopo la sferzata artica di inizio settimana che ha causato anche danni per via dei venti tempestosi di tramontana (vedi qui). Quest'oggi è giunta una nuova...

InMeteo : NEWS: Intense nevicate sull’Appennino : spettacolo bianco in Calabria, nevicherà fino al pomeriggio - AntonioSomma : Signori torna il #Freddo Sono attese nevicate intense, su tutto l'arco Alpino (dal Piemonte fin verso il Friuli Ven… -