Dino Zoff | ' La Juventus ha tante frecce al suo arco | dai calciatori all' allenatore'

I reali meriti della Juventus - secondo Dino Zoff : Ci legano i valori dello sport, siamo due uomini di sport, che hanno stima l'uno dell'altro. Per me, far sport non equivale ad essere uomo di sport, ma condividere certe regole, certi comportamenti, ...

I reali meriti della Juventus - secondo Dino Zoff : “Ho visto la partita in tv, quindi le mie sono sensazioni dalla tv”. La premessa dell'intervista su Juventus-Atletico Madrid è l'essenza di Dino Zoff, mitico portiere della Juventus dei sei scudetti, due coppe Italia e una coppa Uefa. Oltre che, con la maglia della nazionale, degli Europei e dei Mondiali. Come mai al super elenco dei suoi successi manca la coppa Campioni? “Perché perdemmo due finali per 1-0. La prima volta, nel '72-'73, ...

Dino Zoff : 'I bianconeri supereranno il turno e anche bene' : Con l'inizio del nuovo anno, la Juventus che aveva iniziato la stagione con i botti, sta attraversando un periodo di appannamento. La sconfitta in Champions League, la difficoltà a vincere in campionato contro squadre di minore livello tecnico come il Bologna, dimostrano un calo di forma del gruppo. Come accade sempre nel mondo del calcio, quando ci sono battute d'arresto, la colpa ricade immediatamente sull'allenatore, infatti è ciò che sta ...

