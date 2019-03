Sci | Paris vince discesa libera di Soldeu

Sci - Paris vince la discesa di Soldeu. Ma la coppa è di Feuz : ... Ferstl +0.69 8, Kilde +0.71 9, Janka +0.75 10, Ganong +0.77 Classifica coppa di specialità 1, Feuz 540 2, Paris 520 3, Kriechmayr 339 4, Innerhofer 291 5, Kilde 284 Classifica coppa del Mondo 1, ...

Sci alpino - la classifica degli italiani più vittoriosi in Coppa del Mondo : Dominik Paris sale a quota 15 - terzo posto : Dominik Paris non si ferma davvero più e oggi ha vinto la discesa libera di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Quarto sigillo stagionale in questa specialità per l’altoatesino che si è preso il lusso di imporsi anche nelle Classiche di Bormio e Kitzbuehel. Il Campione del Mondo di superG è così salito a quota 15 successi in carriera (12 in discesa e 3 in superG) nel massimo circuito itinerante e ha rafforzato il terzo ...

Sci : Paris domina la discesa a Soldeu : 11.50 Dominik Paris di nuovo sul gradino più alto del podio nella discesa a Soldeu. Per il 30enne di Merano, oro nel superG al Mondiale 2019 di Are, si tratta del 15° successo in CdM (6° stagionale) che non gli basta però per vincere la coppa di disciplina che premia per 20 punti lo svizzero Beat Feuz, sesto ad Andorra Secondo posto per il norvegese Jansrud che precede l'austriaco Striedinger.L' altro azzurro impegnato in queste finali di ...

Sci alpino - Dominik Paris domani vince la Coppa del Mondo di superG se… Incastri e combinazioni - il fenomeno ci riprova : Dominik Paris ha incominciato col botto le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’altoatesino ha vinto la discesa libera sul pendio di Soldeu e ora va a caccia della Sfera di Cristallo di superG. domani l’azzurro tornerà sulla neve di Andorra con l’obiettivo di conquistare il prestigioso trofeo, il nostro portacolori si trova in testa alla classifica di specialità e ha tutte le carte in regola per completare ...

LIVE Sci alpino - Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA : ennesima vittoria per Dominik Paris - Feuz si difende e si prende la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal ...

LIVE Sci alpino - Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA : Dominik Paris ipoteca la vittoria - ma Feuz è terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal ...

LIVE Sci alpino - Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA : Dominik Paris sale al comando - ora tocca a Beat Feuz! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal ...

LIVE Sci alpino - Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA : Dominik Paris deve vincere e sperare per la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal ...

Sci alpino - Dominik Paris vince la Coppa del Mondo di discesa se...Piazzamenti e possibili combinazioni : Siamo giunti alle Finali di Coppa del Mondo dello sci alpino e al momento Dominik Paris potrebbe ancora centrare il successo nella classifica della discesa lib

Sci alpino - Dominik Paris vince la Coppa del Mondo di discesa se…Piazzamenti e possibili combinazioni : Siamo giunti alle Finali di Coppa del Mondo dello sci alpino e al momento Dominik Paris potrebbe ancora centrare il successo nella classifica della discesa libera, ma l’impresa si rivela ardua dato che l’azzurro non è padrone del proprio destino, essendo attardato di 80 punti dal capofila, l’elvetico Beat Feuz (500 punti contro 420). Lo svizzero ha infatti molti incastri a proprio favore, mentre pochi sono quelli vincenti per ...

Dominik Paris : band - peso - figlio e compagna. Chi è il campione di Sci : Dominik Paris: band, peso, figlio e compagna. Chi è il campione di sci Chi è Dominik Paris Dominik Paris ha portato l’Italia sul gradino più alto vincendo oggi, mercoledì 6 febbraio 2019, la gara di SuperG ad Are. Paris ha vinto la gara battendo la concorrenza di Clarey e Kriechmayr, risultati rispettivamente secondo e terzo nella gara ai Mondiali. Quarto l’altro italiano: Christoff Innerhofer. E non è la prima volta che i due ...

Sci alpino - Paris e il miracolo coppa di discesa : "E' quasi impossibile" : Sono ottanta i punti da recuperare per Dominik Paris nei confronti di Beat Feuz nella coppa del mondo di discesa libera. 500 i punti dello svizzero, 420 dell'italiano che ha a disposizione solo la gara di domani per sovvertire il pronostico. Purtroppo le tante gare rinviate hanno influito sul ...

Sci alpino - Paris e Fanchini bene nelle seconde prove di libera a Soldeu : Domani prime gare nelle finali di Coppa del mondo di sci alpino a Soldeu, in programma discesa maschile e discesa femminile. Oggi le seconde e ultime prove cronometrate, con gli italiani che sono apparsi competitivi su entrambi i fronti, sia ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2019 : Paris obbligato a vincere in discesa e a sperare nella debacle di Feuz : vincere e poi sperare. Dominik Paris ha questo obiettivo nella discesa di Soldeu, dove si disputano le Finali della Coppa del Mondo 2018-2019. L’altoatesino deve recuperare ottanta punti a Beat Feuz e sa che, per balzare in testa alla classifica di specialità, non dipenderà ovviamente solo da lui. Paris è praticamente obbligato a vincere in quel di Soldeu, dove per la prima volta corrono gli uomini. A quel punto l’altoatesino deve ...