Governo M5S-Lega | Conte | Ora apriamo la fase due

Vittorio Feltri : 'Se alle Europee la Lega va oltre il 30 e il M5S sotto il 20 si ribalta il Governo' : 'Questa lite sulla Tav non porterà sicuramente alla crisi di governo'. Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , parla di una eventuale rottura nella maggioranza di governo. ...

Vittorio Feltri : "Se alle Europee la Lega va oltre il 30 e il M5S sotto il 20 si ribalta il Governo" : "Questa lite sulla Tav non porterà sicuramente alla crisi di governo". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla di una eventuale rottura nella maggioranza di governo. Spiega il direttore di Libero: "Dopodiché se alle elezioni Europee, come tutti prevedono, la Lega va

Tav - Di Pietro : “Governo M5s-Lega? Ha fatto una furbata per prendere tempo. Ridono tutti di noi e ci prendono in giro” : “La crisi del governo gialloverde? E’ finita a tarallucci e vino, come sempre e come era immaginabile sin dal primo giorno. In un Paese normale, quando a seguito delle elezioni due forze concorrenti con un programma opposto non hanno la maggioranza, si torna a votare. Nel nostro Paese invece si mettono insieme cani e gatti, pensando di poter fare cagnolini“. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, a proposito ...

Governo - Lega vuole autonomia e cantieri : crepe M5S su Toninelli : Stando a quanto riferiscono fonti M5s, proprio il sottosegretario leghista, nel suo impegnativo tour a New York e Washington, avrebbe raccolto molte opinioni e suggerimenti dal mondo del business e ...

Tav - vox tra attivisti e portavoce M5s : “Chi vince tra Di Maio e Salvini? Conte. No all’opera ma il Governo non deve cadere” : “Il vero vincitore del braccio di ferro Salvini-di Maio? Il premier Conte”. Una frase comune tra gli attivisti del Movimento Cinque Stelle che hanno partecipato alla tappa milanese del Villaggio Rousseau. Tra i corridoi della Fondazione Stelline, gli attivisti esaltano il ruolo di mediatore del Presidente del Consiglio. “Sono due attori, ognuno sta facendo la sua parte, ma in questo momento Di Maio la sta recitando meglio” racconta un altro ...

Gentiloni : 'Salvini ha perso faccia per dare un alibi al M5s - ma Governo è esaurito' : Non ha dubbi l'ex presidente del Consigli, l'esecutivo è arrivato al capolinea. Tra gli scenari futuri anche quello delle elezioni: Il Pd è pronto a ripartire - dice l'ex premier - lavorerò per l'...

Di Maio : M5S vuole dare tranquillità. Il Governo durerà altri 4 anni : Via della Seta è per export, non è intesa politica con la Cina "Io rispetto le preoccupazioni del nostro alleato, ma se stiamo guardando alla Via per la Seta non è per fare accordi politici con la ...

Tav - soluzione Governo divide M5s di Torino : 'Non ci tranquillizza' : Il M5s che amministra Torino si divide sulla Tav. "La formula del premier Conte è una via per arrivare a ciò che chiedevamo: lo stop ai bandi", sostiene la capogruppo Valentina Sganga, che ammette: "...

Tav - Fico : il no fa parte dell’identità M5S Salvini : nessuna crisi di Governo in vista : Fico: «Il no all’opera è una battaglia identitaria del M5S». Salvini: «nessuna crisi di governo»Lettera inviata dal governo a Telt

Fico in campo contro la Tav : «È l’identità del M5S : battaglia giusta». Casaleggio : «Crisi di Governo? Non credo» : Il presidente della Camera sostiene il Movimento contro la Torino-Lione. Davide Casaleggio getta acqua sul fuoco: «Rottura con la Lega? Non penso». Gli imprenditori: azioni legali se non partono i bandi per i cantieri

Tav - Fico : il no fa parte dell’identità M5S Casaleggio : crisi di Governo? Non penso : Il presidente della Camera: «Il no all’opera non è un atto ideologico». Centinaio: «Esecutivo non a rischio»

Tav - Fico : “Per M5s è una battaglia identitaria”. E sulla tenuta del Governo : “Legislatura saldamente in piedi” : “Non parlo del voto, la questione del voto non sta mai a me dirla, la legislatura è saldamente in piedi, c’è la nostra Carta costituzionale, la nostra Repubblica e semmai avverrà qualcosa la parola passerà sempre al Presidente della Repubblica, non al presidente della Camera”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a chi gli chiede se, in seguito alla questione Tav, ci sia il rischio di andare al voto. “In ogni ...

Tav - Roberto Fico : “No è battaglia identitaria del M5s”. Casaleggio : “Nessuna crisi di Governo” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea come il no alla Tav sia una "battaglia identitaria" del Movimento 5 Stelle e non una decisione solamente ideologica. Davide Casaleggio assicura che, a suo parere, non c'è nessuna crisi di governo. Così come fa anche il ministro delle Politiche Agricole Centinaio.Continua a leggere

Governo - Davide Casaleggio (M5s) : “Crisi? Non penso. Oggi siamo qui per parlare di partecipazione” : “Non penso ci sia una crisi di Governo”. Lo ha detto Davide Casaleggio rispondendo ai giornalisti a Villaggio Rousseau a Milano. “So che voi avete questo focus. Oggi siamo a Villaggio Rousseau, un bell’evento di partecipazione, e di questo vorrei parlare” ha tagliato corto Casaleggio. L'articolo Governo, Davide Casaleggio (M5s): “Crisi? Non penso. Oggi siamo qui per parlare di partecipazione” proviene da ...