Esperimento Quantistico potrebbe aver rivelato che la realtà non è unica e oggettiva

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Unsui fotoni (le particelle di cui è composta la luce) sembradimostrato per la prima volta quella che era una delle ipotesi principali della Meccanica Quantistica, ma che sino ad oggi non era stato possibile rilevare. In pratica, sembrerebbe che due osservatori possono vedereopposte, ma che sono entrambe scientificamente esatte. Questo effetto, quasi incomprensibile con il semplice buon senso, è inuna delle fondamenta del mondo delle particelle.L'che mette in dubbio laUndi fisica quantistica sembrerebbefinalmente provato ciò che prima era sempre stato ipotizzato, ma mai dimostrato. Secondo il MIT Technology Review, infatti, due persone possono osservare lo stesso evento, vedere accadere due cose diverse, mae entrambi ragione. Questa idea, sino ad oggi, era uno dei classici esperimenti "mentali" su cui si ...