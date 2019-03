Moto GP | per Jorge Lorenzo frattura a una costola | ' Ma in Argentina sarò pronto'

MotoGp - costola incrinata : Argentina a rischio per Lorenzo : ROMA - Un altro infortunio per Jorge Lorenzo, dopo il primo Gp della stagione, che si è disputato nello scorso week end in Qatar. Il pilota della Honda, venerdì, è stato protagonista di una brutta ...

MotoGp – Ennesimo infortunio per Jorge Lorenzo - il responso della TAC fa tremare la Honda : Jorge Lorenzo svela il risultato della TAC dopo il Gp del Qatar: altro infortunio per il pilota spagnolo della Honda, il maiochino recupererà in tempo per disputare il Gp d’Argentina? Il weekend del Gp del Qatar è stato particolarmente duro per Jorge Lorenzo. Il maiorchino, tornato in pista dopo l’infortunio rimediato durante la scorsa stagione, ha dovuto fare i conti con una caduta nelle Fp3 e un capitombolo durante le ...

MotoGP - Paolo Ciabatti sulla vittoria sub-judice di Dovizioso : “La Ducati aveva il via libera per usare il deflettore” : “Mo je faccio er cucchiaio“. Una frase diventata quasi iconica nel contesto calcistico nazionale e internazionale di Francesco Totti, poco prima del rigore nella semifinale di Euro 2000 contro l’Olanda, può essere appropriata anche per approfondire il caso “GP del Qatar“. Si perché la vittoria sub-judice di Andrea Dovizioso in MotoGP è qualcosa di cui tutti stanno parlando. L’ormai arcinoto water deflector ...

MotoGp – Rins arrabbiato dopo la gara in Qatar : “la strategia di Dovizioso mi ha fatto incazzare perchè…” : Alex Rins mastica amaro dopo il quarto posto con il quale ha terminato il Gp del Qatar: il pilota Suzuki convinto di poter fare di meglio, ma penalizzato dalla strategia di Dovizioso Per Alex Rins la prima gara del calendario di MotoGp si è conclusa con 4° posto. Il pilota Suzuki, apparso molto veloce fin dai test invernali, si è confermato sul circuito di Losail anche in gara ufficiale, piazzandosi però solo ai piedi del podio. Un ...

MotoGp : Dovizioso a quota super in attesa del verdetto FIM : CROLLA LORENZO In leggero rialzo, invece, quella per il campione del mondo, passato da 1,70 a 1,75, e si fa avanti anche Cal Crutchlow, che grazie al podio di ieri passa a 20,00. Stabile l'offerta su ...

Aprilia presenta il Team MotoGP con una festa aperta a tutti al Mugello : Sabato 23 marzo Aprilia invita gli appassionati di motociclismo a una giornata indimenticabile sul circuito toscano con i...

MotoGp - Miller costretto al ritiro per colpa della… sella : “non potevo più controllare la Moto in curva” : Il pilota australiano è stato costretto al ritiro per via di un problema alla sella, che ha reso la sua moto ingestibile in curva E’ finito anzitempo il Gp del Qatar per Jack Miller, costretto a ritirarsi dopo pochi giri per colpa della sella della sua Pramac. Il pilota australiano, in piena bagarre, ha letteralmente strappato la seduta della moto, lanciandola a centro pista e rischiando di colpire i suoi avversari. Un problema non ...

MotoGp - vittoria di Dovizioso congelata. Ricorso per presunte irregolarità sulla Ducati : deciderà la corte d’appello : Andrea Dovizioso ancora non può festeggiare la sua vittoria nel gran premio d’esordio del mondiale di MotoGp in Qatar. Il suo primo posto, ottenuto dopo una strenua resistenza agli attacchi di Marc Marquez fin sul traguardo, è attualmente sub judice. Congelato. Il motivo è il Ricorso presentato da quattro team della MotoGp (Aprilia, KTM, Honda e Suzuki) contro l’uso di alcuni elementi aerodinamici sulla Ducati che sarebbero non ...

Moto – Le Moto e i campioni di ieri e di oggi di Aprilia al Mugello per una grande festa aperta a tutti : Aprilia, le sue moto e ii suoi campioni di oggi e di ieri al Mugello, in una grande festa aperta a tutti. Tutto in una giornata indimenticabile sulla pista più bella del mondo Finisce l’inverno e Sabato 23 marzo, nel primo weekend di primavera, Apriliainvita tutti gli appassionati di motociclismo a una festa straordinaria sul circuito moto più affascinante al mondo, il Mugello, vero tempio del motociclismo mondiale. E’ il momento di far ...

MotoGp – Splendida rimonta per Valentino Rossi in Qatar : il rientro ai box è calorosissimo [VIDEO] : Il rientro ai box di Valentino Rossi dopo il Gp del Qatar è caloroso: pacche e complimenti al Dottore da parte di tutto lo staff Yamaha Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp è stato archiviato. Anche se la vittoria di Andrea Dovizioso è momentaneamente in sospeso, il weekend di gara si è concluso ieri sera, con un mix di emozioni e spettacolo puro. Impossibile non menzionare ed esaltare la fantastica rimonta di Valentino Rossi: il ...

MotoGp – Giro d’onore amaro per Iannone al Gp del Qatar : Andrea costretto a chiedere un passaggio ai box [VIDEO] : Scivolata per Iannone nel Giro d’onore del Gp del Qatar: il pilota Aprilia costretto a chiedere un passaggio ai box Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp è andato in scena ieri e ha regalato emozioni uniche. Andrea Dovizioso ha battuto Marc Marquez dopo un duello mozzafiato e al cardiopalma, andando a conquistare il primo trionfo stagionale, anche se il successo Ducati è stato momentaneamente sospeso a causa delle ...

