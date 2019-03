Taranto - il padre di un 15enne morto di tumore scrive agli studenti : "Se voi vi rassegnate - il dolore di Giorgio sarà stato vano" : Il papà di Giorgio, il 15enne morto di cancro a Taranto, ha scritto una lettera agli studenti della città. E lo ha fatto perché il docente e scrittore Giancarlo Visitilli gli ha fatto arrivare lo sfogo di un liceale: "Mio padre va a lavorare per morire e per far campare me"

Taranto - il padre di un 15enne morto di tumore scrive agli studenti : "Se voi vi rassegnate - il dolore di Giorgio sarà stato vano" : Il papà di Giorgio, il 15enne morto di cancro a Taranto, ha scritto una lettera agli studenti della città. E lo ha fatto perché il docente e scrittore Giancarlo Visitilli gli ha fatto arrivare lo sfogo di un liceale: "Mio padre va a lavorare per morire e per far campare me"

Lo sfogo del padre del "guerriero Giorgio" - 15enne morto di cancro a Taranto : "Sanno solo farci ammalare" : "Ma siamo tutti italiani? Purtroppo qui non c'è proprio la concezione delle cure perché sanno solo farci ammalare". È l'amaro sfogo, attraverso un post su Facebook, di Angelo Di Ponzio, padre di Giorgio, un ragazzino di 15 anni di Taranto morto venerdì scorso dopo aver lottato per tre anni contro il cancro. "Fino a ieri - spiega il genitore - non ho mai parlato pubblicamente della malattia di mio figlio, sia per non ...