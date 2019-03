Pierre Moscovici in pressing sull' Italia | Resti impegnata | Tav è un grande

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) "Spero che i nostri amicini valutino" il progetto Tav e "no impegnati", perché "dire che questo progetto è negativo è un errore, è unprogetto strutturale, importante per la Ue, la Francia e l', motivo per cui sono stati decisi importanti finanziamenti europei". Lo ha detto il commissario agli Affari economicirispondendo ai giornalisti all'ingresso dell'Eurogruppo.Intanto un portavoce della Commissione Ue, rispondendo a chi gli chiedeva un commentoa soluzione trovata dal Governonoa Tav, ha detto: "La pubblicazione degli 'avis de marche' è un primo passo necessario, altri ne serviranno" per scongiurare il rischio di perdere i fondi Ue."Resta il fatto - ha spiegato il portavoce - che se i lavori non proseguono come previsto a causa di ritardi di qualunque natura, i fondi Ue dovranno essere ...

