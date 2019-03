Il Venezia è una di quelle sfide che piacciono a Serse Cosmi

Venezia - barchino si schianta contro palancola : un morto nella Laguna : Venezia, barchino si schianta contro palancola: un morto nella Laguna L'incidente si è verificato nella zona di San Marco in Boccalama, isola sommersa situata nella parte centro-meridionale della Laguna. L’uomo avrebbe urtato con la sua imbarcazione la delimitazione di un'area archeologica Parole chiave: ...

Venezia - barchino contro palo che delimita zona archeologica in Laguna : morto un pescatore : La vittima è un pescatore di 61 anni, Massimo Boscolo Chielon, di Chioggia (Venezia), che secondo una prima ricostruzione è stato sbalzato dall'imbarcazione dopo aver urtato una delle palancole che circondano un'area archeologica in Laguana. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri.Continua a leggere

Barchino contro le barriere dell'area archeologica - un morto in Laguna di Venezia : L'incidente nella zona di San Marco in Boccalama, isola sommersa dove una ventina di anni fa fu trovata un'antica galea Veneziana

Barchino urta una "briccola" - un morto in Laguna di Venezia : L'imbarcazione ha centrato in modo violento uno dei pali di rovere conficcati nel fondale per segnare il limite delle acque basse

Venezia : barchino finisce contro “briccola” - un morto nella Laguna : A causa di un violento scontro tra un barchino contro una “briccola”, uno dei pali che segnano i canali, un uomo è morto nella Laguna di Venezia. L’incidente si è verificato nella zona di San Marco in Boccalama, isola sommersa nella parte centro-meridionale della Laguna. L'articolo Venezia: barchino finisce contro “briccola”, un morto nella Laguna sembra essere il primo su Meteo Web.

Basket – Guai per la Reyer Venezia : Washington infortunato alla spalla : Reyer Venezia, infortunio alla spalla per Deron Washington, necessari approfondimenti Infortunio per l’ala classe 1985 degli orogranata. La Reyer Venezia ha fatto sapere oggi che in seguito agli accertamenti eseguiti dall’atleta Deron Washington alla Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier si è evidenziata una lesione ai tendini della spalla infortunata durante la partita di Bologna. La squadra Veneziana ha quindi precisato ...

Festival di Venezia 2019 - Julie Andrews Leone d’Oro : da Mary Poppins a Victor Victoria una carriera straordinaria : Julie Andrews Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia 2019. L’annuncio è stato dato quando ancora si attendono ricchi premi e cotillon offerti da Cannes 2019. E ancora una volta quell’equilibrio tra cinefilia e glamour da red carpet si concretizza al Lido. La Andrews, 83 anni, una carriera iniziata quasi settant’anni fa come bambina e voce prodigio, è un monumento vivente del cinema mondiale. Un Oscar, cinque Golden Globe, ...

Venezia : “gondolieri sub” per pulire la laguna : Di nuovo operativi i “gondolieri-sub“, lo scorso 10 febbraio si erano immersi nel rio dei Santi Apostoli a Cannaregio per rimuovere i rifiuti depositati sui fondali. Nella giornata di domenica 10 marzo, i volontari dell’Associazione gondolieri, coordinati dall’Amministrazione comunale, indosseranno muta maschera e bombole d’ossigeno per liberare il canale dai rifiuti che negli anni si sono accumulati. Gli pneumatici ...

8 marzo : Camera Commercio - a Venezia e laguna oltre 21 p.c. imprese è rosa (2) : (AdnKronos) - Crescono invece le imprese femminili in quasi tutti gli altri settori del terziario, in particolare quelle che svolgono attività di Altri Servizi (Attività di servizi per la persona, Riparazione di computer e di beni per uso personale, Attività di organizzazioni associative), con 26 im

8 marzo : Camera Commercio - a Venezia e laguna oltre 21 p.c. imprese è rosa : Venezia, 7 mar. (AdnKronos) - Donne d’impresa crescono nella Città Metropolitana di Venezia. A fine 2018, sono infatti 22 in più le imprese femminili Veneziane iscritte al Registro della Camera di Commercio di Venezia Rovigo rispetto al 2017, per un totale di 13.735 imprese attive. A Rovigo le impre