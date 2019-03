Wanda Nara : 'Icardi vuole restare all'Inter' : 'Io lavoro per Mauro, lui sta bene all'Inter e vuole restare e io lavoro per fare la pace. Lui vuole giocare e vuole continuare la sua carriera all'Inter. Speriamo che tutto si risolva il prima ...

Inter - Icardi ancora out : vuole parlare con Zhang : Mauro Icardi continua a rimandare il rientro in squadra. La Gazzetta dello Sport riferisce che il calciatore - assente dallo scorso 9 febbraio contro il Parma al Tardini - non vuole giocare in Europa League e attende l'arrivo del presidente Zhang per chiarire la questione.

Caso Icardi - Zhang vuole trovare una soluzione a breve : È l’ultimo passaggio della telenovela legata a Mauro Icardi. Siamo a un punto di svolta, domani la strada può prendere una direzione ben definita, dopo le mille curve al giorno dal 13 febbraio.La conference call è servita al presidente per dettare la linea e vale uno step in più rispetto alle uscite pubbliche del giorno dell’assemblea dei soci. Adesso risolviamo la questione, usciamo dall’impasse: questo il senso dell’invito di Zhang ai ...

Inter - Zhang vuole risolvere il caso Icardi : la richiesta a Marotta : Inter Zhang – Ora è arrivato il momento di risolvere la situazione legata al caso Icardi, lo sa Zhang, lo sa la società. A quasi un mese dal caso scoppiato in seguito alla questione della fascia di capitano tolta all’attaccante argentino, è arrivato il momento di risolvere il tutto e iniziare di nuovo a far […] L'articolo Inter, Zhang vuole risolvere il caso Icardi: la richiesta a Marotta proviene da Serie A News Calcio - ...

“Gazzetta dello Sport” : Icardi vuole la Juventus - i nuovi dettagli : Icardi Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Mauro Icardi. Un affare che potrebbe concretizzarsi in vista della prossima estate, ma che ora come ora, resta in stand by. L’attaccante argentino vorrebbe restare in Italia, ecco perchè la Juventus sembrerebbe […] More

Inter - Spalletti : 'C'è chi vuole fare casino'/ 'Lautaro o Icardi? Non cambia molto' : Vigilia di Inter-Rapid Vienna, Luciano Spalletti in conferenza stampa: 'Mauro Icardi tornerà al 100%. Sull'Europa League...'.