Casting per uno short film in Puglia e la commedia musicale ' Cyrano'

Casting per Rainbow MagicLand e per iBand - prossimamente in onda su La 5 : Sono attualmente in corso le selezioni per varie figure, sia artistiche che tecniche, per il noto parco Rainbow MagicLand, situato nei pressi di Roma. Sono inoltre in corso i Casting per il programma televisivo iBand, dedicato a gruppi musicali di vario tipo, che andrà poi in onda sul canale Mediaset La 5 nell'autunno 2019. Rainbow MagicLand Per la stagione eventi 2019, che inizierà il prossimo 2 aprile per concludersi orientativamente il 2 ...

L'importanza di un'agenzia di Casting per diventare attori : Molte sono le persone che si appassionano così tanto al mondo dello spettacolo , da pensare che diventare un attore, o un'attrice, sia facile e affascinante. Ma quello che la maggior parte della gente non capisce è che spesso dietro al teatro, alla TV, ...

Casting per Clorofilla Film Festival e per 'Torno a casa' - un programma su Real Time : Selezioni attualmente in corso nell'ambito della organizzazione della nuova edizione di Clorofilla Film Festival, per documentari da Realizzare su tematiche sociali e ambientali. Sono inoltre aperti i Casting per Realizzare un interessante programma televisivo dal titolo Torno a casa, che andrà poi in onda sul noto canale televisivo Real Time. Clorofilla Film Festival 2019 Clorofilla Film Festival è una importante manifestazione cinematografica ...

Un nuovo Casting per il Grande Fratello e per alcuni bandi legati alla Siae : Tra le varie opportunità interessanti nell'ambito di casting e selezioni segnaliamo nuove selezioni per il Grande Fratello, che si terranno a Savona, e alcuni bandi connessi alla Siae in relazione a finanziamenti per progetti e iniziative varie nell'ambito di cinema, teatro, danza, media e altro ancora. Grande Fratello È stato fissato un nuovo casting per il Grande Fratello, il noto talent in onda su Canale 5. Si terrà a Savona sabato 30 marzo ...

Casting per due cortometraggi a Bologna e Torino : 'Dio esiste' e 'Love Story' : Nel mondo del cinema e della televisione non ci sono solamente le grandi e imponenti produzioni cinematografiche, italiane o internazionali che siano, ma anche i cortometraggi. Si tratta di short film non di rado davvero interessanti e che offrono comunque opportunità lavorative di adeguato livello. A tale proposito, sono tuttora aperte le selezioni di attori per il corto dal titolo Dio esiste, le cui riprese verranno effettuate a Bologna nel ...

Casting per la Serie Tv 'La guerra è finita' e per un corto di Axelfilm Produzione Video : Casting ancora aperti per la ricerca di giovani protagonisti per la realizzazione di un'importante Serie televisiva prodotta da Palomar e diretta dal regista Michele Soavi. Inoltre sono attualmente in corso le selezioni di giovanissimi attori e attrici per un interessante cortometraggio, le cui riprese verranno effettuate a Modica, in provincia di Ragusa. Lo short film sarà diretto da Alessio Micieli e prodotto da Axelfilm Produzioni Video. Una ...

Casting ancora aperti per il film 'Hammamet' e per un corto da girare a Torino : Non mancano in questo periodo le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Sono tuttora in corso le selezioni di comparse per il film Hammamet, di Gianni Amelio, dal momento che nonostante i Casting appena svolti servono ancora parecchi figuranti. Ci sono inoltre delle selezioni attualmente aperte anche per il cortometraggio dal titolo H.O.M., le cui riprese verranno poi effettuate a Torino. Ma vediamo ora maggiori ...

Casting per un corto per i 20 anni di Anffas a Modica : Per i suoi venti anni l'Anffas sta realizzando un corto. Per questo sabato 16 marzo si terranno dei Casting. Servono un bambino ed una bambina

Casting per un quiz Tv di Stand By Me e per uno spot di Poste Italiane : Tra le varie iniziative particolarmente interessanti nel mondo della televisione e della pubblicità, segnaliamo le selezioni attualmente in corso di famiglie e di coinquilini di alcune città Italiane, tra cui Milano, Roma e Napoli, per prendere poi parte ad un nuovo quiz televisivo prodotto dalla nota casa di produzione televisiva Stand By Me. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attrici per partecipare alle riprese, che verranno ...

Casting per una nuova produzione cinematografica e per il film Tigers : Sono attualmente in corso i Casting per la ricerca, a cura di Oz film, di varie figure per la realizzazione di una nuova produzione cinematografica da girarsi in Puglia. Sono inoltre aperte le selezioni per vari ruoli per il film dal titolo Tigers, diretto da Ronnie Sandahl, le cui riprese verranno effettuate nei prossimi mesi a Torino. Una nuova produzione cinematografica Per la realizzazione di una nuova importante produzione cinematografica, ...

Casting per Hammamet di Rai Cinema e per uno spettacolo teatrale : Sono in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per il film Hammamet, diretto da Gianni Amelio per Rai Cinema. Il film è del tutto incentrato sugli ultimi anni di vita del noto statista Bettino Craxi e nel cast ci saranno, tra gli altri, due noti attori come Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini. Inoltre sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per uno spettacolo della compagnia teatrale Diritto e ...

Casting per un film prodotto da Jolefilm e per la puntata pilota di una serie tv : Tra le nuove opportunità in ambito cinematografico e televisivo si segnalano i Casting per la ricerca di comparse per la realizzazione di un nuovo film prodotto da Jolefilm, diretto da Alessandro Rossetto, e quelli per la ricerca di varie figure per realizzare la puntata pilota di una nuova serie televisiva, con riprese a Milano. Un nuovo film Per la realizzazione del nuovo film dal titolo Effetto Domino, con la regia di Alessandro Rossetto e ...

Casting per il film The Outfit - prodotto da Eagle Pictures - e per uno spettacolo teatrale : Casting aperti per la ricerca di numerose comparse per un importante film prodotto da Eagle Pictures e dal titolo The Outfit, ambientato agli inizi del Novecento. Sono inoltre aperte le selezioni per una nuova importante produzione teatrale correlata a International Artist, in cerca di ballerini, ballerine, fonici e tecnici audio/luci. The Outfit Sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse per la realizzazione dell'importante film dal ...

Casting per un film con Toni Servillo e per un cortometraggio da girare a Bologna : Casting attualmente aperti per la ricerca di numerosi figuranti per il nuovo film diretto dal regista Donato Carrisi. Tra gli interpreti principali di questa importante produzione cinematografica, dal titolo L'uomo del labirinto, anche il noto attore Toni Servillo. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici, per ruoli principali e secondari, per uno short film collegato all'Accademia di Belle Arti di Bologna. L'uomo del labirinto Per ...