Nuovi dettagli per Shenmue 3 emergono dal Magic 2019

Amici 18 - anticipazioni coach Serale : Nuovi dettagli durante la registrazione : Nomi direttori artistici Amici 2019: i concorrenti ci provano così Ancora non si conosce la precisa identità dei due coach di Amici 18, ma sono emerse nuove curiosità durante la registrazione dell’8 marzo 2019. Sono due uomini, uno dei due pare sia sposato e sono esperti sia di musica che di danza. Chi potranno mai […] L'articolo Amici 18, anticipazioni coach Serale: nuovi dettagli durante la registrazione proviene da Gossip e Tv.

Obsidian fornisce Nuovi dettagli sull'attesissimo RPG The Outer Worlds : Durante il The Game Informer Show Tim Cain e Leonard Boyarsky hanno condiviso alcuni nuovi dettagli su The Outer Worlds, atteso RPG targato Obsidian.Come riporta PC Gamer, il titolo presenterà modalità differenti, sia per chi vuole solo godersi la trama, sia per chi cerca una sfida di più ampia portata. Se siete tra questi forse sarete interessati alla modalità Supernova, una sorta di modalità sopravvivenza (già apparsa nelle serie Fallout) in ...

“Gazzetta dello Sport” : Icardi vuole la Juventus - i Nuovi dettagli : Icardi Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Mauro Icardi. Un affare che potrebbe concretizzarsi in vista della prossima estate, ma che ora come ora, resta in stand by. L’attaccante argentino vorrebbe restare in Italia, ecco perchè la Juventus sembrerebbe […] More

Ghost Recon Wildlands : Nuovi dettagli sulla Special Operation 4 : Ubisoft ha svelato i contenuti della Special Operation 4 per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, il nuovo e importante aggiornamento gratuito per il secondo anno di contenuti post-lancio del gioco. La Special Operation 4 sarà disponibile da domani, 27 febbraio, per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. L’aggiornamento includerà la nuova modalità PvE ...

Infortunio Icardi - colpo di scena : stagione finita? I Nuovi dettagli : Infortunio Icardi- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, Mauro Icardi starebbe valutando la possibilità reale e concreta di sottoporsi ad intervento chirurgico per risolvere in maniera definitiva il problema al tendine rotuleo. Un’operazione che potrebbe concretizzarsi in maniera reale e concreta, anche se ci sarà bisogno dell’approvazione del club nerazzurro. Qualora Icardi decidesse di ...

Shenmue III : Nuovi dettagli da Yu Suzuki : Yu Suzuki in Anteprima ha divulgato nuove informazioni su Shenmue 3 che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per Shenmue 3 A Marzo si terrà un nuovo evento dedicato a Shenmue 3, nell’attesa Yu Suzuki ci svela quanto segue: Il gioco inizia in un villaggio cinese, dove Ryo non è ben visto dalla popolazione locale, etichettato come il ragazzo di città I giocatori dovranno e potranno costruire delle ...

Fotocamera senza rivali per Huawei P30 Pro : Nuovi dettagli ufficiosi : Siamo ancora distanti dal giorno in cui potremo assistere alla presentazione ufficiale del nuovo Huawei P30 Pro e dei suoi fratelli minori, considerando il fatto che il produttore cinese ha confermato l'appuntamento il prossimo 26 marzo, ma ogni giorno che passa ci consente di captare qualche novità in più su uno degli smartphone Android più attesi di questo 2019. Dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso nella giornata di ieri sulle ...

Arrivano Nuovi dettagli sulla storia e il gameplay di Astral Chain : L'ultimo Nintendo Direct è stato pieno di annunci sorprendenti, e uno di questi riguardava Astral Chain, titolo esclusivo per Switch di Platinum Games. Presentato con un trailer che metteva in mostra un ambiente interessante e alcuni combattimenti, Astral Chain è sembrato immediatamente eccitante dal poco che abbiamo visto. Ora, grazie agli sviluppatori di Platinum Games, che hanno aggiunto il gioco al loro sito ufficiale, riceviamo alcuni nuovi ...

Le riprese di Rocco Schiavone 3 al via il 4 marzo ad Aosta : dettagli su location e Nuovi casting : Le riprese di Rocco Schiavone 3 stanno per iniziare. Il burbero vicequestore interpretato da Marco Giallini torna con la terza stagione della fortunata serie, ispirata ai romanzi di Antonio Manzini, e il set dei nuovi episodi aprirà il prossimo 4 marzo. Secondo quanto riporta Aostasera, la produzione ha anche dato il via a nuovi casting. In particolare si cercano comparse residenti in Valle d’Aosta di ambo sessi, dai 18 ai 75 anni. I ...

Final Fantasy XV : Nuovi dettagli sul DLC Episode Ardyn : Square Enix ha annunciato oggi che il nuovo contenuto scaricabile (DLC) per Final Fantasy XV, intitolato “Episode Ardyn”, uscirà il 26 marzo 2019. In Final Fantasy XV: Episode Ardyn, i giocatori scopriranno una storia completamente nuova narrata dal punto di vista di Ardyn Lucis Caelum. Ambientato 35 anni prima degli eventi di Final Fantasy XV, l’episodio spiega come questo famigerato cattivo viene ...

Nuovi dettagli per Dragon Quest Builders 2 : Square Enix ha annunciato che il GdR, Dragon Quest Builders 2, includerà una campagna in single-player, una nuova modalità di costruzione in multiplayer e sarà disponibile per PlayStation 4 il 12 luglio 2019. Dragon Quest Builders 2, ovvero il seguito dell’acclamatissimo Dragon Quest Builders, uscito nel 2016, include ancora più contenuti e combinazioni di costruzione all’interno di una storia ...

Nuovi dettagli sul pieghevole Galaxy Winner e i medio gamma M30 e A50 : Samsung Galaxy Winner potrebbe essere il nome giusto per lo smartphone pieghevole? Intanto emergono Nuovi dettagli su Galaxy A50 e Galaxy M30. L'articolo Nuovi dettagli sul pieghevole Galaxy Winner e i medio gamma M30 e A50 proviene da TuttoAndroid.

Joao Felix-Juventus - colpo Paratici : occhio ai Nuovi dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- Non solo Cristiano Ronaldo, la Juventus si prepara a mettere le mani sul nuovo talento del calcio portoghese, Joao Felix. Il giocatore del Benfica, classe 1999, sarebbe un chiaro obiettivo della Juventus, la quale lo avrebbe individuato come rinforzo ideale in vista del prossimo futuro. Paratici sarebbe disposto a mettere sul piatto […] More

Splatoon 2 : Nuovi dettagli per le finali del Torneo Europeo : Dopo vari mesi in cui i migliori team europei di Splatoon 2 si sono sfidati sui principali palchi locali e sono stati proclamati campioni nazionali, è giunto il momento per tutte e dodici le squadre di salire sul palco più importante, quando si incontreranno a Parigi il 9 e il 10 Marzo alle finali dello Splatoon 2 European Championship. Gli spettatori potranno guardare l’intero Torneo in streaming sui canali YouTube e Twitch ...