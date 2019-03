Göbekli Tepe | il più antico sito della storia ora si può visitare

universo7p

(Di domenica 10 marzo 2019)Il piùmai rinvenuto per la prima volta apre al pubblico Sono molti i ricercatori che consideranola culla degli dei. Il luogo di culto piùmai rinvenuto, che risale al Neolitico preceramico apre le porte ai Turisti da tutto il mondo. Il presidente Erdogan ha inaugurato gli scavi diL'articolo: il piùora si puòUniverso7p.it.

Dansai75 : RT @RaiTre: Sappiamo dei nuovi ritrovamenti in Anatolia Sud-orientale, a Göbekli Tepe in particolare, che rivoluzionano completamente la no… - Maurizi57584553 : @RaiTre @OfficialTozzi Ma smettila di raccontare palle a Göbekli Tepe la nostra razza era già altamente evoluta e c… - PDallAglio : RT @RaiTre: Sappiamo dei nuovi ritrovamenti in Anatolia Sud-orientale, a Göbekli Tepe in particolare, che rivoluzionano completamente la no… -