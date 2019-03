Tra le aree più ricche  d’Europa c’è Bratislava  ma non la Lombardia

Perché indebolire le autonomie aumenta le differenze Tra aree del Paese : Sembra un paradosso, ma è proprio il neocentralismo statale – dilagato in Italia dal 2012 - che sta producendo gravi divaricazioni tra aree del Paese in materia di protezione sociale. Il welfare italiano – tranne l'istruzione scolastica e la previdenza – è sostanzialmente devoluto alle autonomie regionali e territoriali: dalla tutela della salute ai servizi sociali, dalla programmazione e gestione amministrativa ...

Gli aggiornamenti post-lancio di Anthem introdurranno nuove aree ed eventi Tra cui dei cataclismi : Tramite un recente annuncio sul suo blog, EA ha affermato che i contenuti post-lancio di Anthem verranno pubblicati tramite i cosiddetti "atti", ognuno dei quali introdurrà nuove aree, missioni, meccaniche di gioco e molto altro.Come riporta PC Gamer, una volta completato il gioco gli utenti potranno cimentarsi nei contenuti endgame, essi includono sfide (giornaliere,settimanali e mensili), nuovi contratti offerti da PNG e le Roccaforti, ovveor ...

Il 2018 è il 4° anno più caldo mai regisTrato : Europa - USA e regioni polari le aree più colpite [DATI] : Il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato sul Pianeta da quando c’è disponibilità di dati, cioè dal 1880. Con 0,83°C al di sopra della media registrata tra il 1951 e il 1980, il 2018 si classifica dietro 2016, 2017 e 2015. Secondo i dati della NASA e dell’ente americano per le ricerche sull’atmosfera e gli oceani (NOAA), considerati nel loro insieme, gli ultimi 5 anni sono stati in assoluto i più caldi dell’era moderna. La ...

Ambiente - in Ue Italia Tra aree rischio : 13.00 Inquinamento e condizioni socioeconomiche fanno dell'Italia il Paese Ue col più alto numero di aree a rischio a per smog e ondate di calore. Così il I dossier Eea,Agenzia Ue per l' Ambiente. Lo studio sottolinea che disparità socioeconomiche aumentano l'impatto dell'inquinamento atmosferico e acustico e delle temperature estreme. Invecchiamento,basso reddito e istruzione incidono su eco-consapevolezza e capacità di gestire smog e meteo ...

In vigore l'ordinanza provinciale per la pulizia delle aree verdi e delle pertinenze sTradali : Garantire le condizioni di sicurezza per la circolazione è l'obiettivo dell'ordinanza sulla circolazione stradale n. 6/2019, che impone ai proprietari di

AusTralian Open 2019 : Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut conquistano il titolo del doppio e completano il Career Grand Slam : Sono i francesi Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (teste di serie n.5) i vincitori del torneo di doppio maschile degli Australian Open 2019. La coppia transalpina, una delle più forti del circuito, ha sconfitto quella formata dal finlandese Henri Kontinen e dall’Australiano John Peers con il punteggio di 6-4 7-6 (1) in 1 ora e 40 minuti di partita. Una vittoria significativa per il duo transalpino visto che completa il loro Career Grand ...

Anas : al via installazione colonnine ricarica nelle aree di servizio autosTradali : Roma, 24 gen., askanews, - Anas, Gruppo FS Italiane, ha avviato il progetto per l'installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche nelle aree di servizio delle autostrade gestite sul ...

Maltempo Marche : nevica nelle aree interne - sTrade Transitabili : Si registrano nevicate oggi nelle Marche: segnalate precipitazioni nel Pesarese, nel Maceratese, anche al confine con l’Umbria, e nell’Anconetano, a Fabriano. Le strade sono tutte transitabili grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e ai trattamenti antighiaccio. Fiocchi sono caduti a Urbino, le zone dell’Alto Metauro, del Montefeltro. Neve anche a Camerino, sulla Sp256 Muccese, sulla Ss 77 tra Muccia e Visso e verso ...