Lele Spedicato incontra Manuel

Lele Spedicato in visita da Manuel Bortuzzo : 'I leoni si associano' : Manuel , dopo l'infame attentato di due balordi con la pistola, ha reagito proprio come lo sport insegna. Forza, determinazione e coraggio.

Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - testo e significato : una dedica al chitarrista Lele Spedicato : testo e significato di Cosa c’è dall’altra parte , il nuovissimo singolo dei Negramaro in rotazione radiofonica da venerdì 25 febbraio. Il brano è una toccante dedica a Lele Spedicato , il chitarrista del celebre gruppo salentino colpito lo scorso settembre da un malore. Al via il Tour 2019 dei Negramaro che hanno rilasciato il loro nuovo singolo in radio I Negramaro hanno finalmente pubblicato il loro nuovo singolo intitolato ...

Negramaro - al via il nuovo tour : sul palco di Rimini a sorpresa anche Lele Spedicato