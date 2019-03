Impegno | pace con la Lega e il centrodestra unito presenta oggi la Pavan

I frati di Assisi premiano il re di Giordania con la Lampada della Pace : 'Per l' Impegno per i diritti umani e l'accoglienza' : E i valori che la Lampada della Pace promuove sono valori di cui il nostro mondo ha estremo bisogno. Gli sforzi del re per la Pace , l'armonia e la solidarietà sono stati riconosciuti a livello ...

I frati di Assisi premiano il re di Giordania con la Lampada della Pace : "Per l'Impegno per i diritti umani e l'accoglienza" : Il 29 marzo re Abdullah II di Giordania sarà ospite del Sacro Convento di Assisi. Riceverà in dono la Lampada della Pace di San Francesco che i frati hanno scelto di assegnargli per il suo impegno a favore dei diritti umani e dell'accoglienza dei rifugiati. Lo ha annunciato padre Enzo Fortunato nel corso di un incontro nella sede della Stampa Estera a Roma. "Il mondo è chiamato a scegliere tra paura e fiducia nell'altro. Noi ...