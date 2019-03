Come è lenta la serie A

Adrian - Adriano Celentano cede a Mediaset : ecco Come rivoluzionano lo show dopo il flop : Che Adrian sia stato rimandato a settembre si sapeva. Quello che ancora non era noto è che la trasmissione di Adriano Celentano trasmessa su Canale 5 lascia il Teatro Comploy di Verona per approdare a Milano. Sul nuovo numero del settimanale Oggi si legge l'indiscrezione bomba. In questi giorni l'en

Palermo - furti in casa durante matrimoni e funerali : Carabinieri arrestano violenta banda di ladri. Ecco Come agivano : I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese nei confronti di 8 persone accusate a vario titolo di avere messo a segno furti in appartamento. Uno degli indagati è in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono accusati di furto aggravato, furto in abitazione, minaccia aggravata, danneggiamento, lesioni personali aggravate, commessi ...

Al Bano le canta a Don Backy : "EcCome se c'ero nel clan Celentano" : "Nel clan io c'ero. Chiedete conferma anche a Tel Teocoli". Al Bano risponde a distanza a Don Backy, che ieri a "Storie italiane" , il programma leader del mattino di Rai1 che ha registrato il 20% di ...

Al Bano le canta a Don Backy : 'EcCome se c'ero nel clan Celentano' : "Nel clan io c'ero. Chiedete conferma anche a Tel Teocoli". Al Bano risponde a distanza a Don Backy, che ieri a "Storie italiane" , il programma leader del mattino di Rai1 che ha registrato il 20% di ...

Sanremo 2019 - Adriano Celentano e i complimenti a Claudio Baglioni : Come massacra Fabio Fazio : Dal suo 'letto d'ospedale', Adriano Celentano dice la sua sul Festival di Sanremo. Il Molleggiato, infatti, è 'bloccato' per due settimane a causa di un virus. Virus molto sospetto e che ...

Adrian non va in onda/ Adriano Celentano Come Barbara d'Urso : malattia o fuga dalla programmazione di Rai1? : Adrian non va in onda, Adriano Celentano 'indisposto' e messa in onda sospesa, paura del ritorno de Il Commissario Montalbano?

Al Bano Carrisi - un trionfo a 55 passi nel Sole : asfalta Adrian e spiega a Celentano Come si fa tv : Mercoledì sera su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di 55 passi nel Sole, lo show del cantante Al Bano Carrisi. Soddisfazioni per Mediaset, perché la puntata ha conquistato 3.048.000 spettatori raggiungendo il 16.1% di share. Un ottimo risultato soprattutto se si pensa che il program

Celentano show - polemiche su Giovanni Storti : 'Pullman migranti Come treni degli ebrei' : Adriano Celentano e il suo Adrian ancora una volta nella bufera. Dopo le critiche della settimana passata Celentano è tornato a far parlare di sé e del suo show. La performance di Giovanni Storti, in un passaggio del suo monologo, ha paragonato i pullman dei migranti ai treni dei nazisti che trasportavano gli ebrei. Celentano show, le critiche contro il governo La terza puntata dello show di Celentano è cominciata con una confessione del ...

"I pullman di migranti Come i treni per gli ebrei". Lo show di Celentano nella bufera : nella terza puntata di Adrian , Adriano Celentano ha deciso di cantare . Prima si è confessato, ancora, con 'padre' Nino Frassica , 'Padre mi perdoni, ho peccato. Ho fatto peggio di una settimana fa, ...

Come reagirà il Regno Unito al rallentamento economico dell'Europa? : L'ultima indagine sui prestiti bancari dell'Istituto con sede a Francoforte mostra che la domanda di credito da parte dei consumatori e delle imprese si sta riducendo, un'altra prova che l'economia ...

Violenta la figlia 14enne ripetutamente “Come fosse la moglie” : condannato a 20 anni : Elliott Appleyard, 71enne britannico, è stato condannato a 20 anni da un giudice della Corte di Leeds. Le autorità hanno accertato che l'uomo costringeva la figlia, minorenne all'epoca dei fatti, a indossare l'anello di fidanzamento della moglie durante le violenze e che le avrebbe fatto tatuare il suo soprannome su una spalla.Continua a leggere

Adrian - Come gode Naike Rivelli. "Celentano rovinato - grazie a..." : Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, gode del flop storico di 'Adrian', conferma che 30 anni orsono fu amore con la madre e attacca a viso aperto Claudia Mori: 'Con Adrian ha potuto rovinarlo ...

Adrian - Come gode Naike Rivelli. 'Celentano rovinato - grazie a...' : Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, gode del flop storico di 'Adrian', conferma che 30 anni orsono fu amore con la madre e attacca a viso aperto Claudia Mori: 'Con Adrian ha potuto rovinarlo ...

Adrian - dopo lo sfregio di Celentano contro Napoli parla il sindaco De Magistris : da ridere - Come lo difende : Uno dei tanti aspetti di Adrian su Canale 5 che ha fatto saltare i nervi dei telespettatori è stato il ritratto riservato alla città di Napoli, disegnata nella graphic novel come un postaccio sporco e ...