C' è un fatto politico | l' Europa sovrana è quella modello Macron

fatto ri : basta doppio incarico Di Maio. Il capo politico nel mirino del Movimento : basta al doppio incarico . Elena Fattori , su Rai Radio1 a Radio anch'io, richiama le regole fondative M5s e rivendica il diritto al libero dibattito al suo interno per osservare che "secondo me Luigi deve fare solo il capo politico , che e' gia' un impegno enorme. Non dovrebbe ricoprire tutti gli incarichi che sta ricoprendo", "il resto gli ruba solamente tempo e ci sono persone altrettanto preparate che possono sostituirlo". "Bisogna imparare a ...

Diciotti - Cacciari : “Salvini? Ha fatto peggio di un reato. Ma è un caso politico - errore intentare procedimento giudiziario” : “caso Diciotti-Salvini? Per me è stato sempre un problema squisitamente politico. Se fosse dipeso da me, non avrei assolutamente intentato questo procedimento nei confronti di Salvini, che va affrontato, contestato e, a parer mio, mandato a casa politicamente”. Sono le parole del filosofo Massimo Cacciari che, a Otto e Mezzo (La7), si rende protagonista di un serrato botta e risposta con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Cacciari ...