affaritaliani

(Di sabato 9 marzo 2019) "Nonci siadi". Lo ha detto il fondatore dell'associazione Rousseau Davideparlando con ui giornalisti al palazzo delle Stelline di Milano, dove e' in corso la due giorni dedicata alla piattaforma di riferimento del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Casaleggio fa pace con la Lega: 'Non penso ci sia crisi di governo' - FranBenevento : E la Tav si farà con buona pace di chi ha creduto di votare MoVimento 5 stelle e si è trovato il partito della Casa… - ManuelaBellipan : RT @ManuelaBellipan: @skipper_66 @luigidimaio Ora che glielo hai detto, Casaleggio studierà un altro modo per chiamarlo e per accaparrarsi… -