Allarme a Londra - chiuso il ponte di Westminster per un veicolo sospetto : Allarme a Londra per un veicolo sospetto. La polizia armata ha isolato un'area vicino a Victoria Embankment in seguito di alcune segnalazioni. Gli agenti della polizia metropolitana sono stati...

Allarme terrorismo a Londra : tre pacchi esplosivi trovati in aeroporti e stazioni : Allarme terrorismo a Londra, dove la polizia ha aperto un’indagine su un possibile movente terroristico dietro la segnalazione di tre pacchi sospetti, individuati nel giro di poche ore in prossimità degli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo, nell’ambito di vicende che gli investigatori considerano potenzialmente legate fra loro. Gli agenti hanno messo in sicurezza tutti e tre i pacchi, identificati come piccoli ...

