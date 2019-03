Gli effetti dell’esplosione una bomba nucleare? Ecco la sua forza distruttrice nel video

Astronomia : Kepler-1658b un esopianeta a tutti Gli effetti : È un massiccio gioviano caldo che ha una stazza tre volte più grande rispetto al Sole e sfreccia intorno alla sua stella ogni 3,85 giorni: sono i segni particolari di Kepler-1658b, un esopianeta scovato dal telescopio Kepler della Nasa agli albori della sua missione e ritenuto inizialmente un ‘falso positivo’. Solo ora, dopo quasi 10 anni e studi approfonditi, Kepler-1658b ha ottenuto il riconoscimento della sua condizione: lo riporta Global ...

Di Martedì e Gli effetti della non-diretta. La copertina di Gene Gnocchi in onda senza risate e applausi : Una copertina senza risate e applausi. E’ successo a Gene Gnocchi durante l’ultimo appuntamento di Di Martedì. Il blocco andato in onda poco prima di mezzanotte è stato infatti proposto ‘a secco’, senza che vi fosse il minimo coinvolgimento dello studio, né tantomeno di Giovanni Floris.L’effetto televisivo giunto a casa è stato quello di una doppia registrazione, con lo sketch estrapolato dal talk, a sua volta non in diretta.prosegui la ...

Google Duo 49 si prepara a introdurre gli inviti video e Gli effetti di messaggistica per il festival Holi : La versione 49 di Google Duo rivela che il team di sviluppo e la lavoro sui nuovi effetti di messaggistica per Holi e sui video inviti per attirare nuovi utenti e perfeziona le stringhe che introducono il prossimo rinnovo dei premi avvistato con l'ultima versione, anche se non è ancora chiaro cosa sia esattamente questa funzionalità. L'articolo Google Duo 49 si prepara a introdurre gli inviti video e gli effetti di messaggistica per il festival ...

Tre punti da tenere in considerazione a proposito dello studio suGli effetti dell'Euro : È stato dato parecchio risalto nei giorni scorsi a uno studio di due ricercatori, Alessandro Gasparotti e Matthias Kullas, del Centre for European Policy di Friburgo, un think tank specializzato in analisi delle politiche europee. In breve, lo studio cerca di stimare l’effetto che l’euro ha avuto su

Spermatozoi - rucola contro Gli effetti tossici degli additivi chimici : La rucola è utile contro i problemi di infertilità maschile, poiché agisce sugli Spermatozoi, contrastando gli effetti tossici degli additivi chimici. Lo svela uno studio scientifico realizzato dal professor Carlo Foresta dell’Università di Padova e dal professor Kais Rtibi dell’Università di Jendouba, in Tunisia, presentato nel corso convegno di Medicina della Riproduzione di Abano Terme. Questo alimento, svelano gli studiosi, è ...

Il medico di Chris Cornell risponde alle accuse della moglie Vicky : “Era a conoscenza deGli effetti collaterali” : Dopo le pesanti critiche mosse dalla vedova Vicky, il medico di Chris Cornell risponde alle accuse sulle cure somministrate al cantante scomparso il 18 maggio del 2017. La voce dei Soundgarden, dei Temple Of The Dog e degli Audioslave si spense in una camera d'albergo di Detroit, togliendosi la vita nel bagno. La moglie, da subito, aveva criticato le modalità di somministrazione dei farmaci degli ultimi due anni, nello specifico gli ansiolitici ...

Roma - Gli effetti di Quota 100 su statali e società pubbliche : Dal mondo del commercio sono arrivate 418 domande, dagli artigiani 348, dai coltivatori diretti 89 e dal comparto sport e spettacolo 68. Nota l'economista Alberto Brambilla, uno dei maggiori ...

Salute : la rucola contrasta Gli effetti degli additivi della plastica : La rucola potrebbe essere usata come “protettore” dagli effetti degli additivi chimici delle bottigliette di plastica. A rivelarlo e’ uno studio congiunto tra l’Universita’ di Padova e quella di Jendouba (Tunisia). I ricercatori italo-tunisini coordinati dal professor Carlo Foresta e dai dottori Luca De Toni e Iva Sabovic, dopo una analisi chimica molto precisa dei composti contenuti nell’Eruca sativa (quella ...

Gli effetti del maltempo sull'Ospedale del mare : un pannello vola via : 'L'Ospedale del mare perde pezzi: un pannello si è staccato dalla facciata; un altro, fuori asse, è stato poi fissato'. Lo segnala il consigliere regionale Francesco Borrelli, che fa notare: 'La ...

Tumori e trattamenti : contro Gli effetti collaterali “sono fondamentali alimentazione sana - un po’ di sport e niente fumo” : L’attività fisica è uno strumento fondamentale di salute anche per i pazienti oncologici. Con 150 minuti alla settimana di moto a intensità moderata si riduce del 24% il rischio di mortalità per il tumore del seno e del 28% per quello del colon–retto. Non solo. Lo sport rappresenta un ottimo rimedio contro i sintomi della fatigue, uno degli effetti collaterali più frequenti. Si calcola, infatti, che interessi la metà delle persone ...

Gli effetti del crollo del Ponte Morandi su economia - occupazione e integrazione sociale : Sono pari a 422 milioni di euro i danni segnalati dalle imprese a distanza di sei mesi dal crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto, il tragico evento che ha paralizzato la città e tagliato in due la regione e ha isolato il porto di Genova, uno dei principali scali europei e il primo a livello italiano nel settore container. Maggiormente colpito il settore del commercio con 121 milioni di danni (28,7%), seguito dall’industria (118 ...

Ho aperto la partita Iva : Gli effetti della nuova flat tax : In merito a questi dati esiste da tempo un ampio dibattito perché le tendenze dell'economia moderna dovrebbero portare a organizzazioni molto più snelle e di conseguenza a processi di ...