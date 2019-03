Operazione congiunta della questura die del Comando provinciale dei carabinieri. Sei le ordinanze di custodia cautelare, di cui 2 in carcere e 4 ai domiciliari, per concorso in spaccio di stupefacenti, rapina, estorsione, lesioni aggravate e minacce. Complessivamente le persone indagate sono 14, nei confronti delle quali sono state eseguite perquisizioni personali. Prevista una conferenza stampa in mattinata nella sede della questura.(Di venerdì 8 marzo 2019)

matteosalvinimi : Anche oggi sgominata una cupola dello spaccio di droga con 11 arresti di venditori di morte a Campobasso. Avanti co… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri del Comando Provinciale di #Campobasso hanno eseguito 11 misure cautelari, 1 arresto in flagranza di… - NotizieIN : Campobasso, droga e rapine: 6 arresti -