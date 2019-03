Violenza sessuale su 4 figli minori | coppia arrestata a Taranto

Pamela Mastropietro - indagati per Violenza sessuale i due uomini incontrati dopo la fuga dalla comunità Pars : Due persone indagate per violenza sessuale nei confronti di Pamela Mastropietro. È la novità emersa durante la seconda udienza in Corte d’Assise del processo a carico di Innocent Oseghale, accusato di avere ucciso la ragazza e di averne fatto a pezzi il corpo. Presso la Procura della Repubblica di Macerata, infatti, è pendente una querela contro i due automobilisti incontrati da Pamela Mastropietro dopo che si era allontanata dalla comunità Pars ...

Parma - prof 65enne condannato per Violenza sessuale su tre allieve di 11 - 12 e 13 anni : La giovane studentessa delle medie aveva cercato di fermarlo ma il docente aveva continuato a toccarla nelle parti intime fino a quando l'adolescente non lo ha detto ai genitori. Si è scoperto che aveva abusato anche di altre due magazine e ora è stato condannato a una pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale su tre sue allieve di 11, 12 e 13 anni.Continua a leggere

Santo Domingo - arrestati 5 latitanti : erano ricercati in Italia per reati dalla Violenza sessuale alla bancarotta e truffa : Questi successi confermano la nostra determinazione: nessun delinquente può sentirsi tranquillo , in Italia o nel resto del Mondo', ha aggiunto Salvini. Gli arrestati, fa sapere il Viminale, sono S ...

Fermati tre ragazzi per la Violenza sessuale sulla 24enne nella Circumvesuviana di Napoli : Sono tre i ragazzi tra i 18 e i 20 anni per i quali è stato emesso un fermo di polizia giudiziaria per la l'episodio di denunciata violenza sessuale accaduto nella stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana, treno locale che collega Napoli con l'hinterland intorno al Vesuvio. All'individuazione dei presunti responsabili dell'abuso ai danni di una 24enne con problemi psicologici hanno contribuito sia racconto della ragazza, ...

Arresti nel Reggino - accertati anche casi di Violenza sessuale : Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, violenza sessuale, estorsione e istigazione alla corruzione. Questi i reati contestati a vario titolo a cinque persone nei cui confronti i carabinieri di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Palmi (Rc), hanno eseguito altrettante ordinanze di custodia cautelare. Gli indagati, negli ultimi due anni, avrebbero impiegato cittadini romeni e un maliano come braccianti in due ...

Reggio Calabria. Violenza sessuale su due braccianti romene : Operazione contro lo sfruttamento dei braccianti stranieri in Calabria. I Carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato tre persone per sfruttamento

Mafia : arresti Dia - vittima Violenza sessuale 'Così il boss mi chiese di spogliarmi' (2) : (AdnKronos) - "Quest'ultimo mi ha invitata ad assumere della cocaina, ma ho rifiutato asserendo che non avevo mai fatto uso di quel tipo di sostanze e non avevo nessuna intenzione di cominciare. In seguito, Massimino ha cominciato ad insultare me e mia madre. Poi ha preso a palpeggiarmi palesando l'

Traffico di droga e Violenza sessuale - tra gli arrestati ultrà della Juve : Traffico di droga, sequestro di persona e violenza sessuale. Blitz della Dia tra Agrigento, Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma. Tra gli arrestati il capo degli ultra' della Juventus, Andrea Puntorno. Fatta luce sugli affari del nuovo boss agrigentino, Antonio Massimino, gia' detenuto, tanto feroce da mettere in conto di uccidere bambini per affermare la sua autorevolezza. L'operazione "Kerkent", della procura di Palermo, ha ...

Mafia : gip Agrigento - 'da boss Violenza sessuale - ingiurie e insulti a donna' : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - C'è anche un caso di violenza sessuale tra i reati contestati ad Antonio Massimino, arrestato all'alba di oggi dalla Dia nell'a,bito dell'operazione Kerkent che ha portato in carcere 34 persone. Antonio Massimino e Gabriele Miccichè, anche lui arrestato, sono accusati d