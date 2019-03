Una presunta cover di OnePlus 7 va a confermare il design con fotocamera a scomparsa

tuttoandroid

(Di giovedì 7 marzo 2019) Appare in rete l'immagine di unaper7 che va ailconfrontale aL'articolo Unadi7 va ailconproviene da TuttoAndroid.

utini19 : @adrianobusolin @juanne78 Avendo capito che il loro ciclo vitale è arrivato al punto in cui non c’è crescita nei ba… - cristi_stark : @VodafoneIT Buona sera, controllando il dettaglio costi sul cellulare di mia sorella risultano due addebiti da 6€ c… - Sercit1 : RT @Mr_Ozymandias: Sette carabinieri alle sette di mattina per perquisire la casa di una famiglia in cerca di prove per una presunta falsif… -