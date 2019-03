Mamma a ostacoli | la vignetta virale sulla maternità postata da un uomo

vanityfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) Laè statapiù di un mese fa, ma continua a far discutere e nei giorni è diventata, ancora di più alla vigilia dell’8 marzo. A postarla è stato il miliardario indiano Anand Mahindra, presidente del Mahindra Group, come dimostrazione della corsa ache deve affrontare una donna, soprattutto se, quando invece gli uomini hanno corsia libera davanti a loro.Il percorso delle donne è pieno di: lavatrici, abiti stesi, ferro e asse da stiro.La meritocrazia del titolo dellaevidentemente non esiste se le donne devono sobbarcarsi una serie di impegni extra rispetto agli uomini. Il miliardario indiano scrive che si è reso conto del lavoro delle donne quando è stato una settimana a occuparsi del nipote di un anno. Per questo ha postato la. «Esprimo la mia solidarietà a tutte le donne che lavorano e riconosco come i loro successi ...

