HONOR Magic 2 3D è ufficiale | con scanner a luce strutturata per il riconoscimento del

HONOR Magic 2 con riconoscimento 3D del volto in arrivo a breve sul mercato : HONOR si appresta a lanciare sul mercato una nuova versione di HONOR Magic 2, dotata di un sistema di riconoscimento tridimensionale del volto. L'articolo HONOR Magic 2 con riconoscimento 3D del volto in arrivo a breve sul mercato proviene da TuttoAndroid.

Huawei HONOR Magic Smart Watch : alta classe e tecnologia avanzata in super offerta - : Dotato di GPS, supporta 3 sistemi di posizionamento satellitare , GPS, GLONASS, GALILEO, sfruttabili in tutto il mondo per offrire un posizionamento più preciso, più veloce e accurato. La costruzione ...

HONOR Watch Magic e Dream presentati ufficialmente in Europa al prezzo di 179 euro : Dopo essere stato presentato in Cina qualche mese fa, HONOR Watch Magic arriva in europa, anche nella versione femminile chiamata Dream L'articolo HONOR Watch Magic e Dream presentati ufficialmente in europa al prezzo di 179 euro proviene da TuttoAndroid.

Magico il momento di HONOR : risultati incredibili del brand : Nonostante il settore degli smartphone, al contrario di quanto sembrerebbe, non stia fruttando molto, Honor si conferma essere brand in forte crescita, come dimostrano i risultati finanziari del Q3 2018. Nel periodo compreso tra luglio e settembre dell'anno scorso, lo spin-off del marchio principale Huawei ha fatto registrare un aumento delle spedizioni pari al 27.1%, proprio nell'intervallo temporale in cui il settore sta subendo una decrescita ...