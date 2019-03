Ecco le specifiche tecniche di Huawei Nova 4e in vista del lancio

Spifferate le specifiche Huawei P30 Lite : Ecco cosa ci aspetta : Dopo essersi mostrato in alcune immagini render che lo ritraggono abbracciato dalle cover Spigen, Huawei P30 Lite raddoppia la dose, passando per le certificazioni ricevute dal TENAA e dal MIIT, che, come riportato da 'mysmartprice.com', ci svelano buona parte delle specifiche tecniche che lo riguardano. Fermo restando che Huawei P30 e P30 Pro dovrebbero essere presentati il 26 marzo a Parigi, il fratello minore, che inizialmente si pensava ...

Huawei P30 Lite certificato da TENAA e MIIT : Ecco parte delle specifiche : In attesa del lancio, Huawei P30 Lite è stato appena certificato dal TENAA e dal MIIT, svelandoci così una parte delle sue specifiche tecniche. L'articolo Huawei P30 Lite certificato da TENAA e MIIT: ecco parte delle specifiche proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia 1 - Xperia 10 - Xperia 10 Plus - Xperia L3 : Ecco immagini - specifiche e prezzi : Sony Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus e Xperia L3 sono i protagonisti di tante nuove indiscrezioni sotto forma di immagini, specifiche tecniche e prezzi. L'articolo Sony Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia L3: ecco immagini, specifiche e prezzi proviene da TuttoAndroid.

La serie Galaxy A non è morta : Ecco le specifiche dei Samsung Galaxy A50 - Galaxy A30 e Galaxy A10 : Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 e Galaxy A10 sono protagonisti di un'importante indiscrezione: è trapelato un foglio che ne riporta le specifiche complete. L'articolo La serie Galaxy A non è morta: ecco le specifiche dei Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 e Galaxy A10 proviene da TuttoAndroid.

Ecco come dovrebbero essere le Samsung Galaxy Buds : immagini e specifiche : Diamo uno sguardo alle ultime indiscrezioni sulle cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds, che includono immagini e alcune specifiche tecniche. L'attesa per la presentazione è quasi terminata. L'articolo Ecco come dovrebbero essere le Samsung Galaxy Buds: immagini e specifiche proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 e le varianti G7 Play - G7 Power e G7 Plus presentati ufficialmente : Ecco specifiche e prezzi : Motorola presenta ufficialmente la gamma 2019 della serie Moto G7, caratterizzata da quattro diversi modelli. L'articolo Motorola Moto G7 e le varianti G7 Play, G7 Power e G7 Plus presentati ufficialmente: ecco specifiche e prezzi proviene da TuttoAndroid.

Ecco le prime specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch Active - AKA Galaxy Sport : Samsung Galaxy Watch Active, finora noto come Galaxy Sport, è ormai in dirittura d'arrivo, ed Ecco qui tutte le sue specifiche tecniche (seppur presunte) a confronto con il modello che andrebbe a sostituire. L'articolo Ecco le prime specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch Active, AKA Galaxy Sport proviene da TuttoAndroid.

Debutto a fine febbraio per Huawei P30 Lite? Forse; Ecco intanto le sue presunte specifiche : Huawei P30 Lite potrebbe giocare d'anticipo sui suoi sodali P30 e P30 Pro debuttando a fine febbraio, circa un mese prima della presentazione presunta di questi ultimi. Spuntano intanto alcune sue specifiche fra cui un display IPS LCD da 6 pollici e un HiSilicon Kirin 710 fra la dotazione di bordo. L'articolo Debutto a fine febbraio per Huawei P30 Lite? Forse; ecco intanto le sue presunte specifiche proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 - G7 Play - G7 Plus e G7 Power in arrivo il 7 febbraio : Ecco specifiche tecniche e foto : Motorola organizza un evento che si terrà il 7 febbraio in Brasile: sarà la volta della famiglia Moto G7, con quattro smartphone? ecco le possibili specifiche. L'articolo Motorola Moto G7, G7 Play, G7 Plus e G7 Power in arrivo il 7 febbraio: ecco specifiche tecniche e foto proviene da TuttoAndroid.

Ecco le specifiche di Samsung Galaxy M20 : batteria da 5.000 mAh - display da 6 - 3 pollici ma niente Android 9 Pie : Dopo le immagini e la data di lancio ufficiale, Ecco svelate tutte le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M20. Fra le peculiarità del nuovo economico di Samsung spicca un display LCD da 6,3 pollici con notch a goccia, una doppia fotocamera posteriore con sensore Ultra Wide e una batteria da ben 5.000 mAh. L'articolo Ecco le specifiche di Samsung Galaxy M20: batteria da 5.000 mAh, display da 6,3 pollici ma niente Android 9 Pie proviene da ...

Samsung Galaxy F : Ecco le specifiche tecniche del “Surface phone” di Samsung : [AGGIORNAMENTO] I nostri colleghi di AllAboutSamsung.de, ci svelano interessanti novità circa le specifiche tecniche del tantissimo atteso Samsung Infinity Flex : il primo smartphone foldable targato Samsung. ecco una tabella riassuntiva: Processore Snapdragon 855 RAM 12 GB Archiviazione 2 versioni: 512 GB/ 1TB Schermo 1 4.58 pollici, 840×1960, 420 dpi Schermo 2 7.3-inch Infinity Flex screen, 1536×2152, 420 dpi Batteria 2 x 2200 ...