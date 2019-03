Di cosa parliamo quando parliamo di Tltro

ilfoglio

(Di giovedì 7 marzo 2019) Milano. La tanto attesa decisione è arrivata. La Banca centrale europea guidata da Mario Draghi lancia, con decisione unanime del Consiglio direttivo, un nuovo programma biennale di prestiti agevolati alle banche, a partire da settembre 2019 fino a marzo del 2021. Si tratta del terzo round dei cosìd

Unomattina : Per 'Un Mercoledì da leoni': parliamo di #LegittimaDifesa . Siamo entrati nel vivo della discussione in Parlamento… - PMO_W : RT @GuerrigliaInfo: Chi sono i Gilet Jaunes? Cosa vogliono? Quali i motivi della loro protesta e degli scontri in piazza? Ne parliamo con @… - ritafrediani : RT @ilfoglio_it: La #Bce rivede al ribasso la crescita dell’Eurozona e lancia un terzo round di liquidità per sostenere le banche. Ecco di… -