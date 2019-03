Biglietti Roma-Empoli | come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio

James Bay al Teatro Romano di Verona - unica data in Italia a giugno : Biglietti in prevendita : James Bay al Teatro Romano di Verona per l'unica tappa Italiana della tournée europea. L'artista torna nella penisola per presentare dal vivo il suo secondo album di inediti, Electric Light, da cui è stato appena estratto il nuovo singolo, Peer Pressure feat. Julia Michaels. La data del concerto in Italia è quella del prossimo 15 giugno, al Teatro Romano di Verona, in occasione del Rumors Festival. I biglietti per il concerto saranno ...

Doppietta dei Negramaro a Roma il 5 e 6 marzo - scaletta - orari ingressi e ultimi Biglietti in prevendita : Prosegue con una nuova Doppietta dei Negramaro a Roma il 5 e 6 marzo al Palalottomatica L'Amore che Torni Tour Indoor 2019 con cui la band sta portando in scena la scaletta che include i brani dall'ultimo omonimo album in studio. Ideale seguito del tour negli stadi con cui Giuliano Sangiorgi e soci si sono esibiti la scorsa estate nelle principali città italiane, il nuovo tour nei palazzetti è arrivato come momento di rinascita e di festa per ...

Loredana Bertè al Teatro Romano di Verona : Biglietti in prevendita per le prime date del Liberté Summer Tour 2019 : Loredana Bertè al Teatro Romano di Verona, il 1° settembre 2019. L'evento fa parte dei nuovi concerti annunciati per il Liberté Summer Tour 2019 che in estate porterà l'artista as esibirsi in tutta la penisola dopo il Tour teatrale di prossimi avvio. Sono 5 i nuovi appuntamenti annunciati, per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita questa settimana. Il giorno 8 luglio, Loredana Bertè sarà al GruVillage 105 Music Festival di ...

Einar sarà in concerto a Roma e Milano : tutto quello che c’è da sapere sui Biglietti : A maggio! The post Einar sarà in concerto a Roma e Milano: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti appeared first on News Mtv Italia.

Roma-Juventus - da domani la vendita libera dei Biglietti : Proprio nelle ultime giornate di campionato è in programma una sfida che potrebbe avere risvolti importanti soprattutto per una delle due squadre: il prossimo 12 maggio, infatti, la Roma ospiterà la Juventus all’Olimpico e punterà a ottenere punti importanti in ottica quarto posto, mentre per i bianconeri la partita potrebbe rappresentare quasi una passerella se […] L'articolo Roma-Juventus, da domani la vendita libera dei biglietti ...

Einar Ortiz in concerto a Roma e Milano con Parole Nuove - Biglietti in prevendita per i primi 2 live : Einar Ortiz in concerto a Roma e Milano a maggio. Sono stati annunciati i primi due appuntamenti live di Einar che prossimamente calcherà i palchi della penisola per presentare dal vivo il suo nuovo album di inediti, Parole Nuove, rilasciato in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni. Il debutto live di Einar Ortiz è atteso attraverso due concerti in programma a Roma il 20 maggio al Largo Venue e a ...

Simone Cristicchi a Roma - in concerto all’Auditorium Parco della Musica : Biglietti in prevendita : Simone Cristicchi a Roma, sarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) il 19 maggio. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 28 febbraio, su TicketOne.it, via call center e nei punti vendita abituali dislocati in tutta Italia, a partire da 29 euro. Il prezzo dei biglietti in platea è di 40 euro, la galleria 3 è disponibile a 35 euro e la galleria 2 al prezzo di 29 ...

Posticipati i concerti di Patty Pravo a Trieste e Roma : rimborso Biglietti e nuove date : Sono stati Posticipati i concerti di Patty Pravo in programma a marzo. L'evento in programma il 1 marzo al Teatro Bobbio di Trieste slitterà al 3 maggio 2019 mentre la data del 3 marzo inizialmente in programma all’Auditorium Parco della Musica a Roma slitterà al 7 maggio 2019. I biglietti già acquistati per le date di marzo rimarranno validi per i nuovi appuntamenti. In caso di impossibilità a prendere parte ai concerti nelle nuove date di ...

Biglietti Lazio-Roma - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : Sabato 2 marzo alle ore 20.30 la stracittadina di Roma sarà di scena allo Stadio Olimpico. Il match che vale una stagione tra i giallorossi di Eusebio Di Francesco e i biancocelesti di Simone Inzaghi sarà accompagnato dalla solita carica emotiva che rende del tutto particolare questo confronto. Un match in cui tutto è in ballo: onore, rispetto e zona Champions League. E’ sempre sentita la settimana nella Capitale quando si vive la vigilia ...

Lazio-Roma si avvicina - già venduti 40.000 Biglietti : Lazio Roma spettatori – Si avvicina il tanto atteso incontro tra Lazio e Roma. Il derby della capitale potrebbe far segnare una tappa importante per le due squadre nella corsa al quarto posto, ultimo piazzamento valido per la qualificazione alla fase a gironi della prossima UEFA Champions League. Pallotta stringe sui terreni per lo stadio: […] L'articolo Lazio-Roma si avvicina, già venduti 40.000 biglietti è stato realizzato da ...

Sinfonie in Sal Maggiore - Sal Da Vinci al Teatro Brancaccio di Roma : data - orario - Biglietti e recensione : Sabato 23 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma debutta Sal Da Vinci con il suo “Sinfonie in Sal Maggiore”, un vero e proprio viaggio nella storia della musica italiana e dei classici della tradizione napoletana. A seguire troverete tutte le informazioni utili per assistere a quest’evento unico con l’orario d’inizio, i prezzi dei biglietti e la nostra recensione dello show musicale di Sal Da Vinci. Sal Da Vinci, un ...

Biglietti Frosinone-Roma - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida del “Benito Stirpe” : Sabato 23 febbraio alle 20.30 al “Benito Stirpe” andrà in scena il match tra Frosinone e Roma, valido per 25° turno del campionato di calcio di Serie A. Sul rettangolo verde ciociaro la posta in palio sarà molto alta anche se gli obiettivi delle due compagini saranno molto diversi. I gialloazzurri, reduci dal ko di Torino contro la Juventus, hanno necessità di centrare i tre punti per tenere ancora in vita le speranze salvezza. Il ...

Martina Attili in tour nel 2019 - le prime date a Roma - Torino e Milano : Biglietti in prevendita : Martina Attili in tour nel 2019: sono state annunciate le prime tre tappe della tournée della cantante che ha conquistato il pubblico a X Factor. Il 4 maggio, Martina Attili sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 9 maggio al Teatro Concordia di Torino. Infine, il 13 maggio, si esibirà al Teatro dal Verme di Milano. Sono questi i primi tre concerti in programma per la tournée di Martina Attili che prende il nome dal singolo inedito ...

Briga Acustico Tour 2019 - Biglietti in prevendita per i concerti di Roma e Milano : Sono stati annunciati i due appuntamenti speciali del Briga Acustico Tour 2019, il doppio evento in teatro nel mese di maggio. Il 10 maggio Briga sarà al Teatro Principe di Milano mentre il 17 maggio sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli). I biglietti per i due concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 15 febbraio attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita fisici. Briga ...