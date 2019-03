Visita fiscale Inps | ricorso contro decurtazione | si può fare

termometropolitico

(Di mercoledì 6 marzo 2019), si puòesitoL’assenza dal lavoro di un dipendente pubblico o privato a causa di una malattia può far scattare la. Quest’ultima è predisposta dallo stesso Istituto, ma può anche essere richiesta dal datore di lavoro privato (a pagamento). Uno dei principi fondamentali dellaresta la reperibilità. Ovvero le fasce orarie da rispettare e in cui farsi trovare in casa in attesa dell’eventuale arrivo del medico. Queste fasce di reperibilità sono diverse per pubblici e privati. Riepiloghiamole:Lavoratori dipendenti pubblici: ore 9:00-12:00; 15:00-18:00.Lavoratori dipendenti privati: ore 10.00-12:00; 17:00-19:00. L’ha pubblicato una guida ufficiale per i dipendenti che abbiamo approfondito in questo articolo, dove potrete trovare anche il link. ...

