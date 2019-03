La filiera del Goji italiano bio continua a crescere

Biogas Italy 2019 : il summit della filiera agricola del “gas verde” : Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare l’economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo di concerto con le altre fonti energetiche rinnovabili. L’Italia dispone di una filiera agricola particolarmente vitale e in grado di produrre Biogas, convertibile in energia elettrica e termica, e biometano, prodotto che può essere immesso nell’infrastruttura del gas o utilizzato come biocarburante avanzato. Per questo il ...

Biogas Italy 2019 - il summit della filiera agricola del 'gas verde' : Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare l’economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo di concerto con le altre fonti energetiche rinnovabili. L'Italia dispone di una filiera agricola particolarmente vitale e in grado di produrre Biogas,

Biogas Italy 2019 - il summit della filiera agricola del 'gas verde' : Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare l’economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo di concerto con le altre fonti energetiche rinnovabili. L'Italia dispone di una filiera agricola particolarmente vitale e in grado di produrre Biogas,

Biogas Italy 2019 - il summit della filiera agricola del 'gas verde' : Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare l'economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo di concerto con le altre fonti energetiche rinnovabili. L'Italia dispone di una filiera agricola particolarmente vitale e in grado di ...

Verona capitale dell'autotrasporto : Transpotec - fiera di filiera : Verona, 21 feb., askanews, - Motorizzazioni più efficienti, carburanti alternativi come l'Lng; tecnologie che hanno trasformato i mezzi di trasporto in veri e propri gioielli digitali, e presidi di ...

Maltempo e gelate - Coldiretti : situazione drammatica della filiera dell’olio - crack da un miliardo per gli agricoltori : Maltempo e gelate sono costate agli agricoltori italiani di olio quasi un miliardo di euro nel 2018, a causa del dimezzamento della produzione (-57%), che è scesa ai minimi storici gettando sul lastrico decine di migliaia di aziende, soprattutto al Sud. E’ quanto emerge da una elaborazione della Coldiretti che evidenzia la situazione drammatica della filiera dell’olio in Italia dopo che le calamità hanno portato il raccolto sotto i 185 milioni ...

filiera del latte - siglato il protocollo tra associazioni e Regione : «Forte preoccupazione delle ripercussioni che la situazione potrà avere nelle altre due regioni italiane, Toscana e Lazio, dove la zootecnia ovicaprina è uno dei settori trainanti dell'economia ...

Brexit : Coldiretti e Princes insieme per la sostenibilità della filiera del pomodoro “Made in Italy” : Nel contesto post-Brexit, storico patto Italia-UK per la sostenibilità e l’etica del pomodoro in Italia tra Coldiretti, la principale associazione di rappresentanza degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo, e Princes Industrie Alimentari, società che gestisce a Foggia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro e parte di Princes, primario gruppo internazionale del food&beverage del Regno Unito, ...

Continua la protesta del latte in Sardegna. Conte : tavolo di filiera il 21 : LA protesta a due settimane dal voto in sardegna 10 febbraio 2019 latte: pastori sardi bloccano tir allo scalo Porto Torres Parole che non sembrano però convincere i rappresentanti del mondo delle ...

Sardegna - rivolta del latte : governo convoca tavolo di filiera coi pastori. Ma la protesta non si ferma : Conte sull'Isola con i ministri Centinaio e Lezzi incontra una delegazione degli allevatori: "Cercheremo soluzioni". Vertice il 21 febbraio. Confindustria: "Inaccettabili i blocchi stradali e le minacce alle aziende"

Prospettive della filiera olivicola pontina : azioni di sviluppo e tutela. La tavola rotonda a Latina : Nell’ambito del Salonedell’Olio, delle Olive e dei Sapori Pontini, sabato 9 Febbraio, alle ore 14:30, al Palazzo M diLatina, si terrà la tavola rotonda “Prospettive dellafiliera olivicola pontina: azioni di sviluppo e tutela”. L’incontro seguirà al convegno/premiazionedel XIV Concorso “L’Olio delle Colline” ed èdestinato a tutti gli operatori olivicoli della provincia di Latina,olivicoltori, frantoiani, confezionatori olio e olive da tavola, ...

Griffe contraffatte - scoperta filiera del falso. A capo una storica azienda tessile : Quegli orecchini, quelle borse e quei capi d'abbigliamento contraffatti scovati in un negozio di abbigliamento nelle vie dello shopping pontederese aveva insospettito la Guardia di finanza . Le Fiamme ...

Così la filiera progetta la mobilità smart del prossimo futuro : ... Adaptive Driving Beam, e la tecnologia Digital Light Processing , Dlp, che permette di integrare anche il primo proiettore di serie al mondo da 1,3 milioni di pixel. Il sistema smart Corner assicura ...

M5S A FASANO PER PARLARE DI RIFIUTI. LA SEN. L'ABBATE : 'NECESSARIO CAMBIARE PROSPETTIVA E INTERVENIRE SULLA filiera DI PRODUZIONE DELLA ... : Questo settore è oggetto di adeguamento normativo secondo le nuove opportunità fornite dalla scienza in termini di recupero. Sono molto onorata di essere tornata nella mia Puglia e di poter PARLARE ...